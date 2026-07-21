David Tamayo, ingeniero geólogo, será el director de la UNGRD de De la Espriella

David Santiago Tamayo será el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así lo anunció el presidente electo Abelardo De La Espriella.
Asimismo, confirmó que el ingeniero geólogo antioqueño David Santiago Tamayo Roldán asumirá la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según explicó, la misión del nuevo funcionario será recuperar la entidad tras los escándalos de corrupción que la han rodeado.
“El nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo será el ingeniero geólogo antioqueño David Santiago Tamayo Roldán, un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer la labor misional que corresponde”, afirmó el presidente.
Tamayo es ingeniero geólogo con magister en gestión del riesgo de la Universidad de Antioquia.
La UNGRD ha permanecido con una dirección encargada desde la salida de Carlos Carrillo, mientras el Gobierno definía un reemplazo en propiedad.
El anuncio estuvo acompañado de otros anuncios como la descentralización del Estado, el presidente electo confirmó que la sede principal del programa Escudo de las Américas estará ubicada en Medellín y que, además, la Presidencia de la República contará con sedes alternas en Barranquilla, Cali y la capital antioqueña.