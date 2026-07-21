Citi lanza opción para comprar “recibos digitales” de acciones de empresas que no están en bolsa; así funciona

El mercado de activos digitales continúa ganando espacio dentro del sistema financiero tradicional y ahora apunta a que más inversionistas puedan participar de empresas, incluso las que no están listadas en bolsa.
En medio de este creciente interés por la tecnología blockchain para representar activos financieros, Citi anunció el lanzamiento de un nuevo producto que permitirá acercar a inversionistas con empresas privadas mediante la tokenización de acciones.
Se trata de los Certificados de Depósito Digitales, un instrumento que representa acciones de compañías privadas y que utiliza infraestructura blockchain para facilitar su emisión, custodia y transferencia.
La iniciativa busca ofrecer una alternativa para compañías privadas que requieren acceso a nuevos inversionistas sin acudir a una oferta pública inicial (OPI), un proceso que puede tardar varios años.
De acuerdo con la entidad, este modelo también pretende reducir la complejidad y los costos asociados a los mercados privados tradicionales.
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Según Citi, es la primera vez que una institución financiera global actúa simultáneamente como emisor y custodio de este tipo de certificados tokenizados.
Este nuevo servicio ya se está desplegando de manera global y podría llegar a Colombia, dependiendo las necesidades del mercado y los avances regulatorios para este tipo de activos.
¿Qué significa tokenizar certificados de acciones?
En términos sencillos, tokenizar una acción consiste en crear una representación digital de ese activo mediante tecnología blockchain.
En el caso del nuevo producto de Citi, la tokenización no recae directamente sobre la acción, sino sobre un certificado de depósito que la representa, permitiendo negociar ese derecho de forma digital sin modificar la propiedad original de las acciones.
La infraestructura utilizada para este modelo corresponde a SIX, uno de los primeros depositarios centrales digitales de valores regulados del mundo.
Citi actúa como custodio y responsable de la liquidación de estos certificados tokenizados, mientras que la primera operación se realizó junto con Kaleido, una empresa especializada en tokenización de activos digitales y que hace parte del portafolio de inversiones del banco.
Según la entidad, el esquema permitirá que las empresas privadas mantengan el control sobre sus derechos de propiedad y gobierno corporativo, mientras amplían el acceso a inversionistas mediante una estructura de inversión similar a la de los certificados de depósito tradicionales.