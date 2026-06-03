Relevante | Citi rebajó recomendación de Ecopetrol pero elevó precio objetivo; riesgo político se descontó parcialmente

Luego de la primera vuelta presidencial en Colombia, el equipo de investigaciones económicas del Citi reveló su perspectiva sobre Ecopetrol, que recoge factores externos, como el conflicto en Medio Oriente, además del resultado electoral en el país.
De acuerdo con el documento, la tesis de inversión de Ecopetrol “se ha revalorizado significativamente”, como consecuencia del aumento de los precios del petróleo, pero también por las expectativas de un cambio en las políticas colombianas relacionadas con la industria de petróleo y gas.
En relación con los precios del crudo, el documento reconoce que “el mercado parece estar descontando algún tipo de acuerdo en Oriente Medio”; y añade que el conflicto podría traducirse en cierta debilidad en los precios de las materias primas.
Ya mirando al país, Citi destacó que su visión es “relativamente constructiva de cara a la segunda vuelta de las elecciones en Colombia”.
Sin embargo, advierte que el riesgo a la baja asociado al escenario bajista sigue siendo significativo, “lo que nos lleva a rebajar nuestra recomendación a Neutral de Alto Riesgo (HR)”. A pesar de esto, explica que la relación riesgo-retorno continúa inclinada hacia un potencial alcista.
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Mejoró precio objetivo de Ecopetrol; oportunidad en Venezuela
De acuerdo con el informe, Citi incorporó un nuevo escenario macroeconómico que incluye supuestos de mayores precios del petróleo, con promedios estimados de US$98 por barril para 2026 y US$80 por barril para 2027, (previamente se estimaban US$62 y US$60 por barril).
En este sentido, dice el Citi, “elevamos nuestro precio objetivo para finales de 2026 a US$18 por ADR, desde US$14 por ADR”. Esto, bajo un escenario base para los precios del petróleo y considerando un resultado electoral ponderado por probabilidades, “con escenarios de US$20 por ADR y US$10 por ADR”.
Añade que, con base en sus escenarios, se observa que “el mercado asigna una probabilidad implícita de 62,5 % a cambios en las políticas relacionadas con la industria de petróleo y gas, según el cierre de la jornada anterior”.
La entidad financiera también consideró que en un eventual gobierno favorable a la industria de petróleo y gas, es probable que nuevas rondas petroleras “se implementen con relativa rapidez”, así como una reducción de los riesgos asociados al fracking, “que ayudarían a restablecer el propósito del negocio de Ecopetrol”.
Aunque menos probable, también se consideró “razonable” que haya decisiones de asignación de capital orientadas a simplificar la propuesta de valor para los accionistas.
También mencionó la reciente adquisición de Ecopetrol en Brasil: “En nuestro escenario base no observamos riesgos para la adquisición de Brava y asignamos probabilidades razonables a que Ecopetrol eventualmente desempeñe un papel dentro de la industria de petróleo y gas de Venezuela”.
Precio caería sin cambio político
Aunque con menos detalle, Citi también estimó un escenario en el que no haya cambios en Colombia, por lo que “la producción de petróleo y gas en Colombia disminuirá de manera inevitable”, lo que dejaría impactos significativos sobre la balanza comercial energética del país y sobre las perspectivas de flujo de caja de Ecopetrol.
“Bajo este escenario, la acción podría cotizar alrededor de US$10 por ADR, incluso en un entorno de precios del petróleo relativamente elevados”, concluye el informe.
Observamos que Ecopetrol cotiza entre 3,8 y 4,1 veces el múltiplo EV/Ebitda proyectado para 2026 y 2027.
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