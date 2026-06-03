Premercado | Inversores reaccionan a datos de empleo en EE. UU. y máximos históricos en Asia: petróleo sube

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas subieron, impulsadas por la fortaleza del sector tecnológico y el optimismo persistente en torno a la inteligencia artificial, lo que permitió a los mercados ignorar en gran medida los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán.
El Nikkei 225 subió casi un 3 % hasta alcanzar máximos históricos en los 68.645,5 puntos, mientras que el Topix tocó un pico de 3.996,22 puntos.
Los mercados locales se vieron impulsados por las expectativas de más estímulos, tras la aprobación por parte del gabinete japonés de un proyecto de presupuesto suplementario de 3,11 billones de yenes (US$19.500 millones) para hacer frente a los elevados costes de vida derivados de la guerra con Irán.
El gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi espera obtener la aprobación del Parlamento para el presupuesto antes del viernes, con una medida orientada principalmente a mantener las subvenciones sobre los precios del gas y la electricidad.
Por su parte, El ASX 200 de Australia subió un 0,8 % tras publicarse un dato del Producto Interno Bruto del primer trimestre ligeramente inferior a lo esperado. Los índices CSI 300 de Shanghái y Shenzhen y el Shanghai Composite subieron un 1,6 % y un 0,6 %, respectivamente.
Sin embargo, el Hang Seng de Hong Kong fue la excepción, con una caída de casi el 2 % tras el fuerte rendimiento de la sesión anterior. Los inversores aprovecharon para recoger beneficios en los grandes valores tecnológicos locales, que registraron importantes ganancias el martes.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas abrieron ligeramente a la baja el miércoles, mientras que los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos soberanos subieron tras nuevos ataques con misiles que redujeron las perspectivas de un acuerdo inminente para poner fin a la guerra de Irán.
El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,2 %, el DAX de Alemania retrocedió un 0,7 %, el CAC 40 cedió un 0,4 % y el FTSE 100 del Reino Unido se mantuvo prácticamente sin cambios.
Los rendimientos de los bonos soberanos de la eurozona repuntaron, ejerciendo cierta presión bajista sobre las bolsas de la región. Los inversores ven ahora más de un 50 % de probabilidades de que el Banco Central Europeo, decidido a frenar la inflación provocada por la energía, suba los tipos de interés tres veces antes de finales de 2026, según Reuters.
El rendimiento del bono alemán a dos años, sensible a los tipos de interés, subió tres puntos básicos hasta el 2,654 %, mientras que el rendimiento del bono de referencia a 10 años del país aumentó 2,5 puntos básicos hasta el 3,0 %. Los rendimientos, que se mueven de forma inversa a los precios de los bonos, también ganaron terreno en Francia, Italia y España.
Mercados de EE. UU. y América
El ejército estadounidense informó de que los ataques aéreos iraníes contra Kuwait, Bahréin y otros objetivos habían sido repelidos o habían fracasado, según Reuters.
Mientras tanto, los medios estatales iraníes sugirieron que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había atacado la sede de la Quinta Flota de EE. UU. en Bahréin en represalia por un ataque estadounidense contra una torre de comunicaciones al sur de Qeshm, según la misma agencia de noticias.
En otra línea, los datos publicados el martes mostraron que las ofertas de empleo en EE. UU. aumentaron de forma inesperada en abril, reforzando las expectativas de que la FED podría mantener su política monetaria restrictiva durante más tiempo.
La atención se dirige ahora hacia una serie de indicadores económicos estadounidenses previstos para más tarde este miércoles, entre ellos el informe de empleo privado ADP, la encuesta ISM de servicios y los datos de pedidos de fábrica.
Estas cifras llegan antes del muy seguido informe de nóminas no agrícolas del viernes.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron, impulsados por la preocupación ante un posible estancamiento en las negociaciones entre Washington y Teherán, orientadas a alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a una guerra de más de tres meses y reabra el estrecho de Ormuz.
Los futuros del crudo Brent, referencia mundial del petróleo, suben un 1,7 % hasta los US$97,67 por barril, mientras que el WTI escala a 2,40 % con US$95,1 %
El oro al contado cae un 1,0 % hasta los US$4.444,86 por onza, y los futuros del oro bajan un 1,0 % hasta los US$4.475,62.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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