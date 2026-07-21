Mauricio Tobón será el embajador de Colombia en México en el Gobierno De la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó al economista y dirigente político Mauricio Tobón Franco como nuevo embajador de Colombia en México, uno de los principales socios comerciales y estratégicos del país en América Latina.
El nuevo embajador es economista de la Universidad EAFIT, especialista en Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y cuenta con estudios de alta dirección en el IE Business School de Madrid.
A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos tanto en el sector público como en el privado. Fue concejal de Medellín, gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y candidato a la Gobernación de Antioquia en 2019.
Además, ha liderado proyectos de infraestructura y desarrollo regional y se desempeñó como presidente de la Junta Directiva de Hidroituango.
También ha integrado juntas directivas de empresas y organizaciones del sector energético, financiero y de infraestructura. Tobón Franco tendrá la misión de fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de inversión entre ambos países, así como promover la cooperación en materia económica, seguridad, turismo y desarrollo empresarial.
De la Espriella continúa conformando el cuerpo diplomático que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá la Presidencia de la República. En el caso de México, la prioridad será fortalecer la agenda bilateral en comercio, inversión, cooperación y asuntos regionales, en un momento en el que ambos países mantienen una estrecha relación económica y política.