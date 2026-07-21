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Mauricio Tobón será el embajador de Colombia en México en el Gobierno De la Espriella

De la Espriella continúa conformando el cuerpo diplomático que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto.

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Mauricio Tobón.
Mauricio Tobón será el nuevo embajador de Colombia en México. Foto: Edición de Valora Analitik.

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El presidente electo Abelardo de la Espriella designó al economista y dirigente político Mauricio Tobón Franco como nuevo embajador de Colombia en México, uno de los principales socios comerciales y estratégicos del país en América Latina.

El nuevo embajador es economista de la Universidad EAFIT, especialista en Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y cuenta con estudios de alta dirección en el IE Business School de Madrid.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos tanto en el sector público como en el privado. Fue concejal de Medellín, gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y candidato a la Gobernación de Antioquia en 2019.

Además, ha liderado proyectos de infraestructura y desarrollo regional y se desempeñó como presidente de la Junta Directiva de Hidroituango.

También ha integrado juntas directivas de empresas y organizaciones del sector energético, financiero y de infraestructura. Tobón Franco tendrá la misión de fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de inversión entre ambos países, así como promover la cooperación en materia económica, seguridad, turismo y desarrollo empresarial.

De la Espriella continúa conformando el cuerpo diplomático que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá la Presidencia de la República. En el caso de México, la prioridad será fortalecer la agenda bilateral en comercio, inversión, cooperación y asuntos regionales, en un momento en el que ambos países mantienen una estrecha relación económica y política.

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Tags: Abelardo de la Espriella, Colombia, Noticias Valora Analitik, Política
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