Ahora | De la Espriella anuncia sedes alternas de la Presidencia en Barranquilla, Cali y Medellín y del Escudo de las Américas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció desde Medellín una de las principales apuestas de su modelo de descentralización del Estado al confirmar que la sede principal del programa Escudo de las Américas estará ubicada en Medellín y que, además, la Presidencia de la República contará con sedes alternas en Barranquilla, Cali y la capital antioqueña.
La decisión, presentada como parte de la nueva estrategia de gobierno, busca fortalecer la presencia institucional en distintas regiones del país y acercar la administración nacional a los principales centros económicos y estratégicos de Colombia.
Durante el anuncio, de la Espriella aseguró que Medellín será el epicentro del Escudo de las Américas, una iniciativa con la que el Gobierno pretende consolidar una plataforma regional para coordinar acciones en materia de seguridad, cooperación internacional, desarrollo tecnológico y lucha contra las estructuras del crimen organizado.
Al respecto, el presidente electo dijo que “tienen 18 días para entregarse. Se someten o voy por ustedes”, a los grupos armados en el marco del empalme territorial desde Medellín.
Según explicó el mandatario, la elección de Medellín responde a su ubicación estratégica, su infraestructura y el papel que ha desempeñado en materia de innovación, transformación urbana y desarrollo empresarial.
De manera paralela, el jefe de Estado confirmó la creación de sedes alternas de la Presidencia de la República en Medellín, Barranquilla y Cali, desde donde se desarrollarán despachos presidenciales, consejos de ministros, reuniones con autoridades locales y encuentros con empresarios, gremios y comunidades.
De hecho, confirmó que en sintonía con la Gobernación de Antioquia la sede alterna de Presidencia estaría ubicada en el Palacio Rafael Uribe Uribe.
Así, el Gobierno entrante busca reducir la concentración de las decisiones administrativas en Bogotá y avanzar hacia un modelo de mayor presencia territorial del Ejecutivo.
Barranquilla, por su parte, fortalecerá su papel como eje logístico y de integración con el Caribe, mientras que Cali será un punto estratégico para la articulación de políticas dirigidas al suroccidente colombiano y al Pacífico.
Además, anunció nombramientos como el de David Santiago Tamayo como nuevo director de la UNGRD y de Mauricio Tobón como embajador en México.
De esta manera, la administración de Abelardo de la Espriella pone en marcha una de sus principales promesas de campaña en materia de descentralización, con el propósito de que la Presidencia tenga una presencia permanente en diferentes regiones del país y que las decisiones del Ejecutivo se articulen de manera más directa con las necesidades territoriales.
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