Dólar en Colombia retoma la senda bajista en Colombia y cae a $3.221 pese al repunte del crudo y del DXY

El dólar estadounidense en Colombia volvió a ceder terreno en la plaza cambiaria local, borrando rápidamente la corrección alcista registrada al cierre de la semana pasada.
La divisa se desvalorizó $34 durante la jornada de hoy, cerrando en un precio de $3.221 frente al dato del viernes ($3.255). De esta forma, el peso colombiano retoma su inercia de apreciación, apoyado en el atractivo diferencial de tasas de interés y sólidas lecturas de dinamismo económico interno.
En los sistemas de negociación, la tasa de cambio cotizó con un claro sesgo vendedor de principio a fin. El cruce registró su precio de apertura y máximo intradía en el mismo nivel de $3.250, descendiendo de forma constante a lo largo de la rueda transaccional hasta marcar un mínimo de $3.225,50.
Esta apreciación del peso local se dio de forma contraria a la tendencia global, donde el Índice DXY avanzó un 0,16 % para situarse en las 101,11 unidades.
A nivel global, la divisa estadounidense mostró firmeza frente a la mayoría de las monedas desarrolladas, pero sucumbió ante el flujo hacia activos colombianos:
De acuerdo con el análisis de Credicorp Capital, el efecto del carry trade, alimentado por la amplia brecha entre la tasa de intervención local y las tasas externas, continuó impulsando la oferta de dólares en el mercado cambiario local.
No obstante, los analistas de Credicorp advirtieron que la divisa no está exenta de experimentar correcciones alcistas en el corto plazo. La firmeza del dólar a nivel global y la creciente incertidumbre en Medio Oriente son factores de riesgo a monitorear. En materia técnica, la firma identificó como niveles de soporte y resistencia clave las zonas de $3.200 – $3.220 en la parte baja y $3.241, $3.253 y $3.273 en la parte alta.
Brent supera los US$91 tras 10 días de ataques en Oriente Medio
El mercado de commodities energéticos registró marcadas alzas debido a la intensificación de las fricciones militares en las principales rutas de suministro marítimo.
El barril de crudo Brent de referencia para Colombia subió un 2,17 % para cotizarse en US$91,16, superando la barrera de los US$90. Por su parte, la referencia WTI de EE. UU. avanzó un 2,35 % hasta los US$84,42.
Las cotizaciones se vieron presionadas al alza tras cumplirse el décimo día consecutivo de ataques aéreos de EE. UU. contra posiciones en Irán, a lo que se sumaron nuevas amenazas de los rebeldes hutíes de bloquear el tráfico de embarcaciones petroleras saudíes a través del Mar Rojo, elevando la prima de riesgo geopolítico.
Crecimiento económico en mayo y una nueva reforma tributaria
El DANE reveló que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) creció un 4,1 % interanual en mayo, impulsado principalmente por el dinamismo de las actividades terciarias (5,36 %).
Sin embargo, analistas del mercado llamaron a la cautela sobre la composición de esta cifra, pues el crecimiento sigue siendo altamente heterogéneo, con un sector agropecuario (0,66 %), industrial y constructor (0,47 %) rezagados. A su vez, el Banco de Bogotá, advirtió que, al excluir el gasto en administración pública, educación y salud, la expansión real de la economía se reduce al 1,8 %.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó formalmente ante la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de ley de financiamiento. La iniciativa busca recaudar cerca de $22 billones adicionales en 2027 mediante propuestas clave como el incremento del IVA a la gasolina y la eliminación de varias deducciones en el impuesto de renta para personas naturales.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,45 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,550 % desde los 12,430 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,052 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 11,980 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 11,950 %, frente al 11,797 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 11,980 %; la jornada anterior en 11,860 %.
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