Relevante | Actividad económica colombiana se expandió más del 4 % en mayo

En mayo de 2026, la actividad económica en Colombia creció el 4,1 % respecto al mismo mes en 2025, de acuerdo con el DANE, entidad que reveló que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) se ubicó en 129,16 puntos en el quinto mes del año.
Este resultado, al igual que en los meses previos, estuvo jalonado por las actividades terciarias, que reportaron una variación anual del 5,36 % en mayo de este año. Por su parte, las primarias (0,66 %) y secundarias (0,47 %) no lograron llegar al 1 %.
En detalle, una sola rama creció el 10,5 %, la de administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales; actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.
A este le sigue la rama de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental, que se incrementó un 5,76 %. Las demás de las actividades terciarias o de servicios se expandieron en promedio un 2 %.
Esto llevó al analista Diego Montañez-Herrera a concluir que el crecimiento del ISE sigue siendo muy heterogéneo, pues mientras el mayor impulso proviene de las actividades de administración pública, educación, salud y entretenimiento, agro, industria y construcción continúan débiles.
La cifra de mayo destacó por mostrar el mayor avance del indicador en lo corrido del año. De hecho, el crecimiento acumulado enero-mayo se ubica en 2,77 %, encima del 1,9 % de un año atrás, pero todavía por debajo de promedio histórico (3,5 %). También en este periodo, según el economista, los servicios continúan liderando la expansión, mientras los sectores productores de bienes siguen rezagados.
El efecto del gasto público y en entretenimiento
El economista del Banco de Bogotá, Alejandro Rojas, advirtió que cuando se excluye el dato de la rama de administración pública y demás del agregado, el crecimiento de la actividad económica es de solo 1,8 %.
“Si bien la lectura, en el agregado, es positiva, oculta los grandes retos por los que atraviesa la economía colombiana”, indica el informe de la entidad financiera que destaca además que en lo corrido del año, el crecimiento económico se ha apalancado en las ramas de administración pública y entretenimiento.
El experto recordó que, en 2026, la ejecución presupuestal de la Nación alcanzó máximos de Gobierno, “en medio del último año de mandato y de la celebración de las elecciones locales”, lo que jalonó el gasto público.
Además, el gasto en recreación se ha visto estimulado por la celebración de mayores eventos y conciertos en el país, resaltando los eventos deportivos, que dieron tracción al gasto en recreación y en apuestas deportivas.
“No obstante, ambos efectos son transitorios y ponen de manifiesto que, en ausencia de ello, la dinámica económica presenta grandes riesgos. Así, una vez diluidos los efectos mencionados, la actividad económica perdería soporte”, concluye el análisis publicado.
En contraste, en lo corrido del año a mayo, el agro y la minería muestran, en conjunto, una contracción de su actividad de 1,1 % frente a 2025, mientras que la industria y la construcción experimentan un avance de tan solo 0,7 % en el agregado.
“La baja dinámica de actividad que enfrentan estos sectores confirma los desafíos económicos por delante”, subraya el informe. En consecuencia, el Banco de Bogotá anticipa una desaceleración de la economía colombiana desde finales de 2026 que se acentuaría en 2027, ante la expectativa de un ajuste fiscal en un escenario de altas tasas de interés internas.
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