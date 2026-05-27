La tesorería se volvió digital: Citi impulsa nuevos negocios con APIs e interoperabilidad

La banca corporativa está viviendo una transformación silenciosa pero profunda. Ya no se trata solo de pagar y cobrar, sino de construir ecosistemas digitales donde la liquidez, la información y la toma de decisiones ocurren en milisegundos.
En este nuevo escenario, Citibank apuesta por posicionar su negocio de servicios (antes llamado banca transaccional) como el “corazón” que bombea datos y valor a toda la organización.
Así lo plantea Noraily Bello, services head de Citi para Colombia y la Región Andina (Perú, Ecuador, Chile). En entrevista con Valora Analitik, Bello detalla cómo el banco está evolucionando desde la simple conexión bancaria hacia un modelo de cocreación tecnológica con sus clientes, donde la digitalización no es un “upgrade” sino la base para operar en la instantaneidad.
Instantaneidad e interoperabilidad: el nuevo piso competitivo
Bello compara la evolución del negocio transaccional con un viaje: empezamos con cheques, luego pagos por internet, después llegaron los marketplaces y la pandemia aceleró todo. Ahora, el siguiente nivel es operar en tiempo real, con interoperabilidad plena entre bancos, billeteras y demás actores del sistema financiero.
“La digitalización no es un upgrade, es la base que necesitas para operar en la instantaneidad”, enfatiza la ejecutiva. En ese contexto, las empresas no pueden seguir trabajando con papeles, reportería física o datos rezagados. Necesitan información viva para tomar decisiones inmediatas.
Para Citi, ese es el principal reto de las compañías colombianas hoy: estandarizarse y digitalizarse como requisito previo para aprovechar las finanzas abiertas y los pagos inmediatos.
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Tecnología a la medida: APIs, conectividad con ERPs y el “banco invisible”
Uno de los puntos más relevantes para el desarrollo de nuevos negocios es cómo Citi evita que la tecnología sea un rival y la convierte en aliada. Bello explica que el banco adopta un enfoque de soluciones modulares tipo Lego. No impone un sistema único, sino que se conecta con la infraestructura existente del cliente (SAP, Oracle, ERPs diversos) mediante conectividades API.
“Nos gusta llamarlo el banco invisible. El cliente no ve a Citi, ve su propio ERP, pero detrás está toda la inteligencia, la reportería y la liquidez del banco”, señala.
Esa capacidad de integración permite a empresas de rápido crecimiento, como las aplicaciones de delivery o las fintech, escalar a múltiples países sin cambiar su operación tecnológica. El caso emblemático es Rappi (mencionado por Bello), donde Citi ayudó a reducir tiempos de conciliación de tres semanas a inmediatez, permitiendo pagar a miles de restaurantes y domiciliarios con total visibilidad.
Nuevos modelos de negocio nacen de tesorerías inteligentes
Cuando una empresa logra visibilidad en tiempo real de sus flujos de caja en múltiples geografías, empiezan a surgir oportunidades de negocio antes impensadas.
Bello detalla que Citi trabaja con tres grandes segmentos: grandes corporativos colombianos (más de US$500 millones en ventas), subsidiarias globales de multinacionales y el sector público e instituciones financieras (incluyendo fintech y fondos de pensiones).
En cada caso, el banco aplica una metodología llamada “el día del cliente”: identificar puntos de dolor, analizar la industria y el momento de la tesorería, y luego cocrear una solución. Esto puede incluir desde pagos a demanda hasta in-house banking para optimizar liquidez global.
“El fin último es ayudar al cliente a manejar su operación de la forma más eficiente posible. Cómo remunerar mejor, en qué geografía invertir, cómo reducir costos de fondeo”, resume.
Inteligencia artificial y ciberseguridad: los dos pilares del futuro
El futuro inmediato de los nuevos negocios bancarios pasa por la inteligencia artificial (IA) y la ciberseguridad. La experta revela que todos los 180.000 empleados de Citi ya usan IA para productividad interna, y el banco está empezando a aplicarla en la relación con clientes: analizar documentación más rápido, anticipar comportamientos, sugerir inversiones.
“La IA va a cortar distancias entre el banco y el cliente. Pero siempre con un cheque humano y bajo estrictos marcos regulatorios”, aclara.
En cuanto a ciberseguridad, el Citi opera centros de comando en Nueva Jersey, Singapur y otra sede, donde monitorean millones de intentos de ataque por segundo. Bello enfatiza que blindar al cliente es un trabajo mancomunado: Citi capacita a las empresas para que reduzcan sus puertas de entrada y adopten buenas prácticas.
Open finance, pagos transfronterizos y tokenización: la próxima frontera
Consultada sobre criptoactivos y pagos internacionales, la líder de Citi fue clara: primero hay que consolidar la instantaneidad y el open finance. Colombia acaba de cerrar su marco regulatorio de open finance, y eso abrirá casos de uso como pagos a demanda (págame ahora) o requerimientos de pago entre empresas.
“Tokenización y pagos 24/7 globales son el siguiente nivel, pero aún faltan marcos regulatorios y madurez tecnológica. Lo vemos como una gran oportunidad, no como un riesgo”, afirma.
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