Avianca anunció oficialmente la salida a ventas de su nueva ruta directa entre Bogotá y Maracaibo, la cual contará con una frecuencia diaria. Esta iniciativa busca fortalecer la conectividad entre Colombia y Venezuela, contribuyendo al intercambio comercial, turístico y de negocios en un momento clave de apertura y nuevas oportunidades en la economía venezolana.
La nueva ruta Bogotá–Maracaibo–Bogotá será operada en aeronaves Airbus A320, con una capacidad de 180 sillas por vuelo. Esto se traduce en una oferta de 2.500 sillas adicionales a la semana, complementando la operación actual de la compañía, que ya cuenta con dos vuelos diarios entre Bogotá y Caracas.
Itinerarios de la nueva ruta a Maracaibo
- Bogotá – Maracaibo:
Vuelo AV94
Frecuencia: Diaria
Ida: 15:05
Regreso: 17:40
Fecha de inicio: 28 de agosto de 2026
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- Maracaibo – Bogotá:
Vuelo AV95
Frecuencia: Diaria
Ida: 19:00
Regreso: 19:25
Fecha de inicio: 28 de agosto de 2026
Los tiquetes para esta nueva ruta ya se encuentran disponibles para el público a través de los canales oficiales: la página web avianca.com, la aplicación móvil, puntos de venta físicos, agencias de viaje y el Contact Center.