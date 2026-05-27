Centros comerciales piden terminar contratos de arrendamiento de los locales de Lili Pink: SAE advierte afectación a trabajadores

Un nuevo capítulo se abre en el caso de supuesto lavado de activos y contrabando de Lili Pink, pero esta vez involucra a los locales comerciales.
Por medio de un comunicado difundido en su red social X, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) alertó sobre 87 solicitudes que ha recibido por parte de empresarios y operadores de centros comerciales, que piden la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de los locales donde funcionan establecimientos de comercio de la sociedad Fast Moda, operadora de Lili Pink y Yoi.
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A su vez, también mencionó en el documento 23 requerimientos con solicitudes de ampliación, aclaración y precisión de información sobre el proceso de extinción de dominio que recae sobre la sociedad.
Ante la situación presentada, “la SAE advierte que una eventual terminación de los contratos de arrendamiento podría generar una afectación directa sobre aproximadamente 260 trabajadores vinculados a la operación de la compañía”.
No obstante, la entidad señaló que se ha evidenciado la suspensión de contratos por parte de algunos proveedores de bienes y servicios, incluidos servicios financieros, jurídicos y operativos.
Con relación a eso, hizo énfasis en que “Fast Moda se encuentra bajo administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversion Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), a través de la SAE”.
Por eso, fue designado un mandatario encargado de la administración y conservación de los activos, quien adelanta un diagnostico orientado a evaluar la situación financiera, contable, contractual, laboral, operativa y productiva de la sociedad.
Lo anterior se da con el fin de determinar las condiciones reales de funcionamiento para adoptar medidas que permitan la continuidad y sostenibilidad de la operación.
Finalmente, la SAE resaltó que los establecimientos de comercio continúan operando “bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo”.