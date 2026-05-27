El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló este miércoles 27 de mayo que, desde la operación militar del 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, más de 10 millones de barriles de petróleo venezolano han sido entregados a territorio estadounidense.
Rubio reiteró que el proceso en Venezuela avanza bajo una hoja de ruta de tres etapas. «En Venezuela ese proceso continúa: estabilización, recuperación y transición», afirmó el secretario de Estado, quien insistió en que los envíos de crudo son evidencia concreta del progreso en la primera fase.
El acuerdo original, anunciado en enero por la administración Trump, contemplaba la toma de control de entre 30 y 50 millones de barriles venezolanos para ser comercializados a precios de mercado, con los ingresos administrados directamente por Washington.
Fondos de Venezuela en una cuenta en Nueva York
Rubio precisó que los fondos generados por la venta del crudo se depositan en una cuenta bancaria en Nueva York bajo control y supervisión del Departamento del Tesoro. «El dinero va a una cuenta en Estados Unidos, controlada y monitoreada por el Tesoro y auditada por KPMG», señaló.
El secretario de Estado también destacó que el sector petrolero venezolano atraviesa una transformación sin precedentes: «La industria se está profesionalizando por primera vez y está beneficiando al pueblo venezolano».
«Es la primera vez que ese dinero no se roba y va en beneficio del pueblo venezolano», concluyó Rubio.
Según reportó en enero el secretario de Energía Chris Wright, los fondos de la primera venta pasaron inicialmente por una cuenta en Qatar antes de ser trasladados al Tesoro estadounidense, donde se contratan auditores externos para garantizar la trazabilidad del flujo de recursos. Los ingresos se destinan al pago de salarios del sector público venezolano, incluyendo maestros, policías y personal de salud.
Destacado: Inside Venezuela | Pese al inicio de la transición, casi 70 % de hogares vive en la pobreza total.
El mecanismo ha generado cuestionamientos en el Congreso de Estados Unidos sobre su base legal, pero Rubio ha defendido consistentemente que representa la única forma de garantizar que los recursos petroleros venezolanos lleguen a la población.