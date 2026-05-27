La eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana volvió a dejar en el aire una de las grandes preguntas que hoy se hacen los hinchas azules: ¿seguirá Radamel Falcao García en el club después de este semestre?
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La derrota 2-1 frente a O’Higgins en El Campín no solo significó el adiós internacional del equipo bogotano, sino que también reactivó las dudas sobre el futuro del delantero samario, quien habló abiertamente de obstáculos “extrafutbolísticos” que podrían complicar su continuidad.
Falcao, de 40 años, ingresó al minuto 64 en reemplazo de Leonardo Castro, pero no logró cambiar el rumbo del partido. Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió después del encuentro, cuando el delantero dejó declaraciones que fueron interpretadas por muchos aficionados como una posible despedida del estadio Nemesio Camacho El Campín.
“Hay un impedimento muy grande acá en Colombia y es muy difícil para los deportistas que puedan venir. Yo creo que no depende tanto de Millonarios, sino que son cosas ya extrafutbolísticas que se nos van de las manos”, afirmó el atacante en zona mixta.
El goleador histórico de la Selección Colombia agregó: “Cuando tome alguna decisión en mi carrera, lo conocerán de mi parte, pero nada, por el momento estoy pensando en esto que estamos jugando”.
Y posteriormente lanzó la frase que terminó de encender las alarmas entre los hinchas: “Hasta el momento, podría ser. Ojalá que se puedan resolver algunas cosas, pero no depende de mí ni de Millonarios, son cosas complejas. Igual, siempre hay soluciones. Por el momento, sí sería mi último partido en Bogotá”, declaró el delantero samario.
El problema que complicaría la continuidad de Falcao en Millonarios
Aunque Falcao no mencionó directamente cuál es el obstáculo al que se refiere, desde hace meses el debate alrededor de su continuidad ha estado relacionado con el tema tributario y, especialmente, con la residencia fiscal en Colombia.
La preocupación surge porque el delantero ya completa un periodo prolongado viviendo en el país, situación que podría cambiar la manera en que debe tributar sus ingresos y patrimonio a nivel internacional.
Sin embargo, una experta en tributación consultada por Valora Analitik aseguró que la residencia fiscal no necesariamente tendría que convertirse en el principal impedimento para una eventual renovación con Millonarios.
Katherin Díaz, cofundadora y COO de VyV Asociados, firma especializada en tributación, explicó que muchas personas confunden la residencia fiscal con la nacionalidad o con la residencia migratoria.
“La residencia fiscal es un vínculo que determina que un país pueda cobrarle impuestos a una persona”, explicó la experta.
Según detalló, el concepto no depende únicamente del pasaporte o del país donde una persona viva temporalmente: “Esto es muy diferente a la nacionalidad, es diferente a la residencia migratoria”, señaló Díaz.
En términos generales, muchos países utilizan como criterio principal la permanencia, en el caso de Colombia el periodo es de más de 183 días dentro de su territorio durante un año. No obstante, en el caso colombiano existen elementos adicionales relacionados con el arraigo económico y familiar.
“Si mi familia está en Colombia, aunque yo me vaya 200 días para otro país, igual voy a seguir siendo residente fiscal en Colombia. Si mi patrimonio lo tengo en Colombia o mis ingresos provienen principalmente de Colombia, también voy a seguir siendo residente fiscal acá”, explicó la especialista.
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La experta considera que el punto más importante en el caso de Falcao no está necesariamente en las reglas internas colombianas, sino en el convenio internacional firmado entre Colombia y España para evitar la doble tributación.
Ese tratado incluye mecanismos conocidos como “reglas de desempate”, utilizados cuando una persona podría ser considerada residente fiscal en dos países al mismo tiempo.
“Colombia y España tenemos un tratado para evitar la doble tributación. En ese tratado hay unas reglas de desempate”, explicó Díaz.
La primera variable que analizan esas reglas es el lugar donde la persona mantiene su vivienda permanente: “Si él puede probar que tiene su vivienda en España, aunque esté acá en Colombia, de acuerdo con las reglas de este tratado conservaría su residencia fiscal allá”, afirmó la experta.
En caso de que ese criterio no sea suficiente, entran otros elementos relacionados con el llamado “centro de intereses vitales”.
Díaz señala que factores como la ubicación de la familia, la educación de los hijos, la vivienda principal o incluso el sistema de salud pueden servir para determinar dónde una persona mantiene realmente su arraigo.
“Su familia está en España, sus hijos están en clases allá, él allá tiene su casa, allá tiene su sistema de salud. Todos esos elementos de prueba nos van a llevar a probar dónde tiene su arraigo”, indicó.
Es decir, aunque Falcao permanezca largos periodos en Colombia por razones deportivas, todavía podría mantener elementos suficientes para sustentar una residencia fiscal en España bajo las disposiciones del tratado bilateral.
Entonces, ¿el tema fiscal impediría la renovación? Para Katherin Díaz, la respuesta es no. La especialista considera que, desde el punto de vista técnico y tributario, existen herramientas jurídicas que permitirían resolver el asunto sin que necesariamente eso implique la salida del jugador de Millonarios.
“No debería ser el principal impedimento, porque seguramente él tiene sus asesores que le dicen: ‘tu vivienda podemos probar que está en España y lo resolvemos con el tratado’”, sostuvo.
Y concluyó: “No debería ser el principal elemento ni el principal impedimento de que él continuara con su contrato en Millonarios”. Por ahora, ni Millonarios ni el entorno del jugador han confirmado oficialmente qué ocurrirá con el contrato del delantero para el próximo semestre.
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Sin embargo, las declaraciones posteriores a la eliminación internacional dejaron claro que el componente tributario y fiscal sí existe dentro de la discusión sobre su continuidad.