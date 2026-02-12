Noticias empresariales Noticias económicas importantes Noticias económicas internacionales Viajes y turismo

Avianca reactiva vuelos directos entre Colombia y Venezuela: así operará la ruta

Avianca retomó desde el 12 de febrero su operación directa entre Bogotá y Caracas con vuelos diarios.

El regreso del vuelo restablece una conexión que la aerolínea ha mantenido por más de 60 años con Venezuela. Foto: Valora Analitik.
Este 12 de febrero Avianca reactivó los vuelos directos entre Bogotá y Caracas, luego de haber suspendido la operación el pasado 8 de noviembre. Con esta reactivación, la aerolínea restablece una ruta histórica en la que ha operado por más de 60 años hacia Venezuela.

Frecuencia y operación

La conexión contará con siete vuelos semanales ida y regreso, es decir, una frecuencia diaria entre ambas capitales. El vuelo de salida desde Bogotá estaría programado para las 7:40 am, mientras que el regreso se realizará al medio día desde Caracas.

La operación será atendida con aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros.

Con esta operación, Bogotá recupera un enlace directo con Caracas en la oferta de la aerolínea. Foto: Valora Analitik.
Felipe Gómez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Avianca, destacó la importancia de recuperar la conexión directa entre las dos ciudades. “En la aviación no hay nada más poderoso que una línea directa entre dos destinos. Cuando un viajero puede volar directamente, la competitividad y productividad es mucho mayor”, afirmó.

Destacado: Inside Venezuela: el potencial que despierta.

Con el reinicio de esta operación, Bogotá vuelve a contar con un enlace aéreo directo con Caracas dentro de la oferta de vuelos internacionales de Avianca, facilitando los desplazamientos de viajeros y la dinámica empresarial entre ambos países.

