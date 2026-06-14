Colombia se está convirtiendo en un mercado cada vez más relevante para las manzanas europeas, en medio de una mayor demanda por frutas importadas y de la diversificación de proveedores para el consumo local.
En esa tendencia, Polonia viene ganando terreno. El país europeo se ubicó como el quinto proveedor de manzanas de Colombia durante el primer trimestre de 2026, con una participación de mercado del 7,47 %, de acuerdo con cifras de la Asociación Polaca de Distribuidores de Frutas y Verduras, Fruit Union.
El avance ha sido acelerado. En 2022, las manzanas polacas representaban apenas el 0,60 % de las importaciones colombianas de esta fruta. Cuatro años después, su participación se multiplicó por más de 12 veces.
Exportaciones de manzanas polacas a Colombia siguen creciendo
Las ventas de manzanas polacas hacia Colombia pasaron de US$714.000 en 2022 a US$8,57 millones en 2024, lo que representa un crecimiento superior al 1.100 %.
La tendencia se mantiene en 2026. Solo en el primer trimestre del año, las exportaciones de Polonia a Colombia alcanzaron los USD 3,66 millones, una cifra cercana al total registrado durante todo 2023.
Con estos resultados, Colombia empieza a consolidarse como uno de los mercados con mayor potencial para los productores europeos de manzana, especialmente por el aumento en la demanda de frutas importadas y la búsqueda de nuevos proveedores por parte de importadores y distribuidores.
“La Unión Europea es uno de los principales productores de manzanas del mundo, y Polonia desempeña un papel especialmente importante dentro del sector. Gracias a nuestra capacidad de producción y altos estándares de calidad, podemos garantizar un suministro confiable y desarrollar relaciones de cooperación con socios en mercados como Colombia”, afirmó Piotr Janota, presidente de Fruit Union.
Polonia produce cerca de cuatro millones de toneladas de manzanas al año, lo que lo convierte en el mayor productor de esta fruta en Europa.
En el caso colombiano, el país ya es el tercer proveedor europeo de manzanas, solo por detrás de Francia e Italia. Además, se consolida como el principal origen de Europa Central y Oriental para este producto en el mercado nacional.
Desde la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio, PAIH, se viene trabajando en el fortalecimiento de los vínculos entre productores certificados e importadores colombianos, con el fin de abrir nuevas oportunidades comerciales entre ambos países.
Uno de los puntos que destacan los productores europeos es la capacidad logística para atender el mercado colombiano. Según Fruit Union, las manzanas europeas pueden llegar al país en aproximadamente 14 días, un tiempo clave para conservar la calidad del producto durante el transporte.
Destacado: Importaciones de Colombia crecieron 11,1 % en marzo de 2026 impulsadas por la compra de maquinaria.
Con este panorama, Polonia busca seguir aumentando su presencia en Colombia, un mercado en el que las frutas importadas tienen cada vez mayor protagonismo en la oferta disponible para consumidores y distribuidores.