El peso colombiano se corona como la moneda líder de América Latina en julio

En un mes marcado por la volatilidad global y la incertidumbre geopolítica, el peso colombiano se posicionó nuevamente como la divisa de mejor desempeño en la región.
Según datos de cierre de mercado al 31 de julio, el peso colombiano registró una apreciación del 7,12 % frente al dólar, superando con creces a sus pares latinoamericanos. De hecho, la moneda tocó mínimos que no se veían desde inicios de 2019.
Según analistas, el comportamiento de la moneda local se explica por una combinación de factores internos y externos. En primer lugar, el alza en los precios del petróleo, que cerró semanas en torno a los US$85, brindó un soporte fundamental a la divisa colombiana, manteniendo su sólida tendencia estructural al alza.
A nivel internacional, la decisión de la Reserva Federal de EE. UU., el pasado 29 de julio, de mantener las tasas de interés en el rango de 3,50 %-3,75 % actuó como un bálsamo para los mercados emergentes. Esta pausa alivió la presión sobre el diferencial de tasas, evitando una fuga masiva de capitales hacia activos en dólares.
Localmente, el Banco de la República ha mostrado una postura restrictiva, manteniendo su tasa de interés en el 12 %, incluso en julio, tras haberla subido 275 puntos básicos desde inicios de año para combatir una inflación que aún se resiste a bajar.
Rodrigo Lama, director de negocio de la fintech Global66, señaló que el peso colombiano fue la excepción regional, sosteniéndose firmemente a pesar de la incertidumbre por los aranceles de la administración Trump y el conflicto en Medio Oriente.
Sin embargo, no todos los analistas son tan optimistas a largo plazo. Tiago Lacerda, analista de Axi, advierte que el peso sigue bajo presión debido al déficit fiscal interno y las dudas sobre la independencia del banco central.
De hecho, Lacerda destaca que la mayoría de las previsiones sitúan la moneda en un rango de entre $4.000 y $4.200 para el cierre de año, sugiriendo que la fortaleza actual podría ser transitoria si la Fed decide retomar las subidas de tasas en septiembre.
Panorama regional: Así se movieron las otras divisas
Mientras Colombia celebraba su repunte, el resto de la región mostró resultados mixtos durante julio.
El real brasileño fue la segunda moneda con mejor desempeño, apreciándose un 1,89 %. No obstante, este avance se ve opacado por un deterioro fiscal, con un déficit presupuestario que alcanzó el 9,99 % del PIB.
El peso mexicano continuó su senda de estabilidad con una apreciación del 0,85 %. Su cercanía comercial con EE. UU. y el sólido flujo de remesas siguen siendo sus principales anclas.
El sol peruano se valorizó un 0,49 %. Los analistas atribuyen este impulso al reciente cambio de mando político y las señales de acercamiento estratégico a Washington por parte de la nueva administración.
Finalmente, el peso argentino y el peso chileno fueron los rezagados del mes. El primero sufrió una depreciación marginal del 0,10 %, manteniéndose bajo el control del banco central. Por su parte, el segundo retrocedió un 0,65 %, afectado por la caída en el consumo y la volatilidad del cobre.
A pesar del éxito de julio, el mercado permanece atento a riesgos transversales como la intensificación del fenómeno de El Niño, que podría presionar la inflación agrícola y energética en toda Sudamérica a partir de agosto.
—