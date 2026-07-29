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Ahora | FED mantiene las tasas de interés en EE. UU. por quinta reunión consecutiva

La Reserva Federal aseguró que sigue comprometida con llevar la inflación de ese país a la meta objetivo de 2 %.

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El mercado asimiló la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener inalteradas sus tasas de interés. Imagen: Flickr FED.

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La Reserva Federal de EE. UU. mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3,50 % – 3,75 % por quinta reunión consecutiva, en una votación de 9 a 3.

De acuerdo con un análisis de JP Tactical Trading, Loretta Mester, Neel Kashkari y Lorie Logan se mostraron a favor de un aumento, mientras el comunicado señaló que la actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo sólido. 

Igualmente, la FED indicó que la creación de empleo se ha mantenido en línea con el crecimiento de la fuerza laboral y que el banco central sigue comprometido con llevar la inflación al objetivo de 2 %.

Con esta decisión, la Reserva Federal prolonga su pausa monetaria más extensa desde el ciclo de 2008.

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Tags: Fed, Reserva Federal
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