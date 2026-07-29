La Reserva Federal de EE. UU. mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3,50 % – 3,75 % por quinta reunión consecutiva, en una votación de 9 a 3.
De acuerdo con un análisis de JP Tactical Trading, Loretta Mester, Neel Kashkari y Lorie Logan se mostraron a favor de un aumento, mientras el comunicado señaló que la actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo sólido.
Igualmente, la FED indicó que la creación de empleo se ha mantenido en línea con el crecimiento de la fuerza laboral y que el banco central sigue comprometido con llevar la inflación al objetivo de 2 %.
Con esta decisión, la Reserva Federal prolonga su pausa monetaria más extensa desde el ciclo de 2008.