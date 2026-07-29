Dólar en Colombia extiende su lateralidad en medio de la decisión de la FED de mantener sus tasas inalteradas

El dólar estadounidense en Colombia completó una nueva jornada de relativa estabilidad al ceder marginalmente $1,10, finalizando la sesión en un precio promedio de $3.194 frente al cierre del martes ($3.195,10).
El mercado asimiló la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener inalteradas sus tasas de interés, en un escenario donde el contundente repunte de las materias primas energéticas sirvió de contrapeso a la firmeza del dólar global.
En los sistemas transaccionales, la tasa de cambio inició operaciones al alza en $3.212 y rozó un máximo intradía de $3.217,88. No obstante, conforme se conoció el anuncio monetario en Washington y se aceleró el rally del crudo, la oferta de divisas cobró fuerza, arrastrando la cotización hasta un mínimo de $3.193 antes de consolidar el precio de cierre.
En el ámbito internacional, el Índice DXY mostró pocas variaciones al ubicarse en las 101,38 unidades (-0,03 %).
La FED prolonga su pausa monetaria y divide a sus miembros
El principal acontecimiento de la jornada económica global provino del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, que mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3,50 % a 3,75 % por quinta reunión consecutiva, marcando su pausa monetaria más extensa desde 2008.
Sin embargo, la decisión evidenció división interna mediante una votación de 9 a 3, donde Loretta Mester, Neel Kashkari y Lorie Logan votaron a favor de un incremento de tasas. El comunicado oficial subrayó que la actividad económica se expande a un ritmo sólido y que el organismo permanece firme en su meta de llevar la inflación al 2 %.
Tiago Lacerda, analista de mercados de Axi, advirtió que un mantenimiento con sesgo restrictivo por parte de la FED prolonga la presión sobre las divisas y los bonos latinoamericanos al no ofrecer señales claras de recortes.
Para economías emergentes como Colombia, Lacerda señala que la falta de orientaciones futuras más moderadas mantiene elevadas las primas de riesgo, dejando al peso vulnerable ante eventuales sorpresas al alza en los datos de inflación de EE. UU. de cara a la reunión de septiembre.
Brent se dispara más de un 6 % tras nuevos ataques en Oriente Medio
El sector energético registró una fuerte aceleración alcista que brindó soporte a los activos locales y amortiguó las presiones importadas sobre el tipo de cambio.
El barril de crudo Brent de referencia para Colombia subió un 6,73 % hasta los US$87,60, mientras que la referencia WTI de EE. UU. avanzó un 6,50 % para cotizarse en US$84,41.
El renovado rally petrolero se desencadenó tras reportarse ataques sorpresa iranios contra posiciones militares de EE. UU. e incursiones con drones sobre instalaciones petroleras en Arabia Saudita, a lo que se sumaron temores por la imposición de nuevos cobros de tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,22 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,780 % desde los 12,757 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,340 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,250 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,149 %; la jornada anterior en 12,083 %.
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