Altas cortes hacen balance de su relación con Petro y fijan expectativas frente al gobierno de De la Espriella y la JEP

A pocos días de la posesión del presidente electo, Abelardo de La Espriella, los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado enviaron un mensaje conjunto en defensa de la independencia judicial y de la colaboración armónica entre las ramas del poder público, al tiempo que hicieron un balance crítico de la relación que mantuvieron con el gobierno saliente de Gustavo Petro.
En entrevista a Noticias Caracol, los magistrados coincidieron en que esperan que la nueva administración mantenga un diálogo institucional respetuoso con la justicia.
La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, afirmó que la elección del nuevo mandatario debe desarrollarse dentro del marco de la Constitución y reiteró que la función de las altas cortes es garantizar la separación de poderes y la independencia judicial, sin importar el gobierno de turno. «Los gobiernos pasan, los magistrados también pasamos, pero lo que debe permanecer es la institucionalidad», señaló.
En la misma línea, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra Montaña, aseguró que el principal reto del próximo cuatrienio será consolidar una «colaboración armónica e institucional» entre el Ejecutivo y la Rama Judicial. Según explicó, la visita realizada por el presidente electo antes de asumir el cargo refleja una intención de fortalecer el respeto por las instituciones y por las decisiones de los jueces.
Balance de la relación con el gobierno Petro
Los tres presidentes reconocieron que durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro existieron tensiones permanentes entre el Ejecutivo y la Rama Judicial. Aunque señalaron que este tipo de diferencias son normales en una democracia, coincidieron en que hubo episodios que afectaron el diálogo institucional.
El presidente del Consejo de Estado afirmó que, en varias oportunidades, las altas cortes tuvieron que hacer llamados públicos para exigir respeto por las decisiones judiciales e incluso acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a los cuestionamientos del Gobierno contra algunos fallos.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Rodríguez Tamayo, recordó el bloqueo al Palacio de Justicia durante el proceso de elección de la fiscal general y aseguró que ese episodio fue «innecesario». Agregó que una de las características del gobierno saliente fue que «no facilitó ese diálogo armónico e institucional» con la Rama Judicial.
Reforma a la justicia y futuro de la JEP
Un tema que inquieta es el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que el gobierno entrante pretende no prorrogar.
Los presidentes de las cortes señalaron que debe respetarse el marco constitucional que dio origen al sistema de justicia transicional. Explicaron que cualquier modificación o eventual prórroga deberá tramitarse mediante reformas constitucionales y no por decisiones unilaterales del Ejecutivo, al tratarse de una política de Estado derivada del Acuerdo de Paz.
Rodríguez Tamayo consideró necesario impulsar una reforma integral al procedimiento penal para reducir la congestión judicial y fortalecer mecanismos alternativos de solución de conflictos. A su vez, Montaña insistió en que el principal problema estructural sigue siendo la congestión de los despachos, especialmente en los juzgados de primera instancia, donde algunos jueces administran miles de procesos.