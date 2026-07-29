El Grupo BBVA designó a Gloria Couceiro como nueva presidenta ejecutiva de BBVA en Colombia, en reemplazo de Mario Pardo, quien «lideró una etapa de crecimiento y transformación del negocio durante los últimos seis años y medio y asumirá nuevas responsabilidades dentro del Grupo BBVA», indicó la entidad.
Gloria Couceiro es responsable global de planificación financiera y gestión de costes e inversiones de BBVA desde 2021. Con 27 años de trayectoria en BBVA, se incorporó a BBVA en 1999 como analista de renta variable. Posteriormente, ocupó distintos distintos puestos de responsabilidad en el área de Finanzas, incluyendo funciones de estrategia, control presupuestario y en el equipo de Relación con Inversores.
Entre 2016 y 2021, fue responsable de Relación con Inversores y Accionistas del Grupo. Inició su carrera como auditora en Arthur Andersen (ahora Deloitte).
La nueva presidenta ejecutiva de BBVA en Colombia nació en Madrid, España y estudió Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en el ICADE.
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«Asumo esta responsabilidad con ilusión y con el compromiso de seguir impulsando el crecimiento de BBVA en Colombia junto a un equipo extraordinario. Continuaremos avanzando en la transformación de BBVA en Colombia con una visión centrada en el cliente, acompañando a las familias y empresas en sus proyectos y contribuyendo al desarrollo del país», señaló Gloria Couceiro.
Sujeto a los órganos de gobierno de la entidad en Colombia y las autorizaciones regulatorias correspondientes, el cambio se hará efectivo el primero de septiembre.
Nuevo rol de Mario Pardo al interior del Grupo BBVA
La entidad financiera también informó que Mario Pardo pasará a ser Global Head of Institutional Engagement del Grupo BBVA. Desde el nombramiento en febrero de 2020 de Mario Pardo como presidente Ejecutivo, BBVA en Colombia se ha consolidado como el mayor inversor internacional en el sector financiero, creciendo y expandiendo su presencia en los 32 departamentos de Colombia.
“Ha sido un honor liderar BBVA en Colombia durante unos años de enormes desafíos. Me voy con la satisfacción de dejar un banco más fuerte, más rentable, más resiliente y más comprometido con el desarrollo sostenible del país, gracias al apoyo del Grupo BBVA y al extraordinario trabajo de un equipo de más de 6.300 personas”, mencionó Mario Pardo.
BBVA tiene presencia en Colombia desde 1996 y cuenta con más de 6.300 empleados y 377 oficinas al cierre de junio de 2026”.
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