Agencia Nacional de Minería otorgó cinco bloques en La Guajira, Huila, Cesar y Antioquia para nuevos proyectos mineros

Este miércoles 29 de julio de 2026, la Agencia Nacional de Minería (ANM), en cabeza de Lina Franco, confirmó la adjudicación de cinco bloques mineros: cuatro de polimetálicos y uno de fosfatos. El área total asignada será de 25.000 hectáreas, una extensión equivalente, según la funcionaria, al tamaño de Armenia (Quindío). La localización de los proyectos será en La Guajira, Huila, Cesar y Antioquia.
La entidad suscribió estos cinco contratos dentro de su ronda minera: dos con OP Gold Capital, otros dos con Carbones San Cayetano y uno con Minerales y Procesados del Huila. Estos contratos fueron adjudicados en los departamentos señalados y estarán enfocados en proyectos de fosfatos, oro, cobre y polimetálicos.
Franco señaló que estas rondas mineras representan un nuevo modelo para hacer más eficientes los procesos de contratación. Añadió que este mecanismo también plantea una nueva forma de entender el desarrollo de la minería en el país.
“Durante muchos años, el inversionista debía asumir buena parte de la incertidumbre desde el primer día: identificar el potencial geológico, verificar las restricciones ambientales, resolver los conflictos sociales y enfrentar múltiples trámites antes de iniciar el proyecto. Con las rondas mineras cambia esa lógica: la ANM hace primero ese trabajo”, expresó.
La funcionaria explicó que este nuevo mecanismo permitirá que las empresas concentren sus esfuerzos en la inversión para exploración, producción y mejora de la eficiencia operativa.
Asimismo, indicó que el propósito de estas rondas es garantizar, a través de la minería, tanto la seguridad alimentaria como la disponibilidad de minerales estratégicos para la transición energética.
Franco confirmó que la entidad recibió 10 ofertas durante el proceso: ocho para bloques de polimetálicos y dos para fosfatos. Tal como lo había señalado en entrevista con este medio, los proyectos adjudicados estarán ubicados en Antioquia, Cesar, La Guajira y Huila. La entidad señaló que espera llegar a 11 asignaciones a través de este mecanismo.
“Asignar cada una de estas áreas que integran las rondas de oro, cobre y polimetálicos, atraer inversión y consolidar una minería que contribuya a la transición energética, a la seguridad alimentaria y al fortalecimiento de nuestra industria es el camino que comenzamos a recorrer”, manifestó.
Por su parte, el abogado Hernán Rodríguez, socio de Dentons Cárdenas & Cárdenas, calificó las rondas mineras como un mecanismo positivo y aseguró que se trata de un proceso “bien estructurado”.
“Lo que más me gusta de esta ronda es el esfuerzo de la ANM y el reto que asumió para viabilizar los proyectos desde el punto de vista ambiental y social”, afirmó.
Rodríguez agregó que uno de los principales aciertos del esquema son las calificaciones técnicas anticipadas, ya que reducen la incertidumbre para el desarrollo de este tipo de proyectos.