Sergio Rojas llega a la vicepresidencia de la Banca Minorista en BBVA Colombia

La Junta Directiva de BBVA Colombia designó a Sergio Rojas Munita como vicepresidente ejecutivo de la Banca Minorista. El órgano directivo tomó esta determinación en su reunión ordinaria del pasado 30 de abril.
Rojas tomará las riendas del cargo en reemplazo de Miguel Ángel Charria Liévano, quien, según informó la entidad bancaria, asumirá nuevos proyectos profesionales.
El nuevo vicepresidente es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción (Chile), cuenta con estudios de Magíster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) y Magíster en Fintech y Servicios Financieros Digitales de IEBS Business School.
Destacado: Ecopetrol firma nuevo acuerdo con Parex para invertir US$250 millones en el Magdalena Medio
Rojas, además, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, liderando diferentes áreas de la banca minorista y corporativa.
Lo anterior incluye su paso por Banco Itaú, redes de sucursales, canales físicos y digitales, así como estrategias comerciales y de experiencia del cliente en Colombia y Chile.