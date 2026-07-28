Más de 30.000 comercios podrán recibir pagos con el QR de BBVA Colombia gracias a alianza con Credibanco

La red de pagos inmediatos Bre-B continúa ampliando su alcance en el país. BBVA Colombia anunció una integración con Credibanco que permitirá que más de 30.000 comercios vinculados a la red de datáfonos de esta última puedan recibir pagos mediante el QR interoperable del banco.
Con esta alianza, los establecimientos podrán aceptar pagos realizados desde aplicaciones y billeteras digitales conectadas a Bre-B, sin importar la entidad financiera desde la que el cliente realice la transacción.
Según informó BBVA, la solución busca ampliar las alternativas de pago para los comercios y facilitar las compras para los consumidores, quienes podrán utilizar la aplicación de su banco o billetera digital para realizar pagos en un mayor número de establecimientos.
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Así funcionará la integración entre BBVA y Credibanco
La entidad estima que esta integración permitirá procesar más de dos millones de transacciones mensuales, impulsando el uso de los pagos inmediatos en comercios físicos y ampliando la cobertura de este tipo de soluciones en el país.
«Nuestro objetivo es ofrecer una solución que acompañe la evolución del sistema de pagos en Colombia. Con esta integración fortalecemos nuestra propuesta de QR dentro de Bre-B y ampliamos las posibilidades para que comercios, empresas y personas puedan realizar y recibir pagos de forma sencilla, segura e inmediata», afirmó Giovanni Pérez, head new payments rails de BBVA Colombia.
La iniciativa hace parte de la estrategia del banco para fortalecer el ecosistema de pagos inmediatos e incorporar nuevas herramientas digitales que faciliten las transacciones entre personas, empresas y comercios.