Katherine Duque Quiroga es la nueva vicepresidenta de ingeniería del Banco BBVA Colombia

La Junta Directiva del Banco BBVA Colombia, que sesionó de manera ordinaria este lunes, designó a Katherine Duque Quiroga como vicepresidente ejecutiva de ingeniería, cargo que ocupará a partir de julio de 2026.
Llegará a esta posición en reemplazo de Gregorio Blanco Mesa, quien se retira de la filial colombiana para asumir nuevos proyectos profesionales en BBVA en España.
Según el perfil compartido por BBVA Colombia, Duque es ingeniera de sistemas y computación de la Universidad del Quindío y cuenta con especialización en sistemas gerenciales de ingeniería de la Universidad Javeriana.
Tiene más de 18 años de experiencia liderando procesos de transformación tecnológica en el sector financiero.
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Así es la experiencia de la nueva vicepresidenta
A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones de liderazgo en Scotiabank Colpatria y BBVA Colombia, dirigiendo iniciativas estratégicas de transformación digital, modernización tecnológica, evolución de canales físicos y digitales y gestión de proyectos de alto impacto para el negocio.
Se vinculó a BBVA en 2021 donde estuvo al frente de la dirección de retail, liderando la evolución tecnológica de los canales digitales y físicos.
Desde 2024 se desempeñaba como líder de estrategia de transformación digital en la Vicepresidencia de Banca Minorista.
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