BBVA Colombia ofrecerá rentabilidad de hasta 8,5 % para colombianos que ahorren su prima de mitad de año

Los colombianos que reciban la prima de mitad de año tendrán una nueva alternativa para rentabilizar esos recursos, pues BBVA Colombia anunció que su Cuenta Meta ofrecerá rendimientos de hasta 8,5 % efectivo anual (E.A.), dependiendo del saldo acumulado por cada usuario.
La entidad explicó que la herramienta está dirigida a personas que buscan organizar sus finanzas mediante mecanismos de ahorro digital sin perder acceso a su dinero, una característica que la diferencia de otros productos que exigen inmovilizar los recursos durante un periodo determinado.
Actualmente, la rentabilidad de la Cuenta Meta funciona por rangos de saldo. Los usuarios que mantengan entre $500.000 y $1 millón recibirán una tasa de 5 % E.A.; quienes tengan entre $1 millón y $2 millones obtendrán una rentabilidad de 7,5 % E.A.
Por otro lado, los saldos entre $2 millones y $5 millones recibirán una tasa de 8,5 % E.A.
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Cómo funciona la Cuenta Meta de BBVA
De acuerdo con BBVA Colombia, el producto permite crear hasta cinco metas de ahorro simultáneamente desde canales digitales.
Entre las funcionalidades disponibles se encuentran el ahorro automático por compras, el ahorro programado y la administración completamente digital de los recursos, sin necesidad de realizar trámites presenciales.
La entidad señaló que los usuarios pueden disponer de su dinero en cualquier momento mientras continúan generando rendimientos, una característica que busca responder a la demanda de alternativas que combinen liquidez y rentabilidad.
El lanzamiento cobra relevancia en un momento en que millones de trabajadores en Colombia reciben la prima de servicios de mitad de año, uno de los periodos de mayor liquidez para los hogares.
Según BBVA, la estrategia busca fortalecer la oferta de ahorro digital y ofrecer herramientas para que las personas administren mejor los recursos extraordinarios como primas, bonificaciones u otros ingresos adicionales.