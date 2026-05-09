Tras el dato de inflación de abril, 5,68 % anual, publicado ayer por el DANE, el análisis de BBVA Research advierte que la tendencia alcista no cederá en lo que resta del año y proyecta que el IPC se acercará a 6,5 % al cierre de 2026.
Según BBVA Research, la aceleración de abril estuvo explicada principalmente por la canasta de alimentos, cuya variación anual llegó a 6,71 % (+44 pb frente a marzo), con perecederos en 11,81 % (+86 pb) y carnes en 6,20 % (+44 pb). En regulados, la inflación subió a 4,35 % (+21 pb), impulsada por gasolina y gas. El indicador núcleo, inflación sin alimentos ni regulados, el más seguido por el Banco de la República, se mantuvo estable en 5,79 %.
BBVA Research llama la atención sobre los servicios: aunque la inflación anual de esa subcanasta se mantuvo en 6,77 %, se observó por primera vez en el año una moderación en comidas fuera del hogar. En contraste, la administración de propiedad horizontal siguió presionando al alza como efecto rezagado del incremento del salario mínimo.
Para el resto de 2026, BBVA Research identifica varios factores que mantendrán la presión inflacionaria: choques climáticos, bloqueos viales, efectos remanentes del aumento del salario mínimo, el dinamismo de la demanda interna y los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente y al fenómeno de El Niño.
Destacado: Inflación en Colombia para abril mantuvo tendencia al alza: variación anual fue del 5,68 %.
Las reacciones
El dato también superó las expectativas del mercado. José Ignacio López, presidente de ANIF, señaló que la mediana de analistas de la encuesta ANIF Tasa Banco de la República proyectaba 5,63 % y ANIF anticipaba 5,61 %.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, advirtió que la inflación no se corrige solo con tasas de interés y que es necesario reducir los costos de producir, transportar y abastecer.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, apuntó que los más afectados son los trabajadores colombianos que no alcanzan a ganar el salario mínimo.