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Septiembre es el mes más económico para volar de Bogotá a Nueva York

Kayak calculó los precios promedio de vuelos y hotel desde Bogotá entre agosto y diciembre de 2026. Diciembre resultó el mes más caro del periodo.

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Septiembre es el mes más económico para volar de Bogotá a Nueva York
Imagen de Armelion en Pixabay

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El buscador de viajes Kayak publicó un análisis de tarifas aéreas, precios de hotel y clima para la ruta Bogotá–Nueva York entre agosto y diciembre de 2026. Septiembre resultó el mes más económico del periodo para un viaje de siete días: los vuelos ida y vuelta en clase económica promedian $1.339.012 por persona en su semana más barata.

La diferencia frente a diciembre, el mes más caro, es de $542.769 por tiquete. El análisis, de la filial de Booking Holdings, se divulgó alrededor del estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, cuya trama vuelve a ubicarse en escenarios de la ciudad y viene acompañado de una guía de locaciones neoyorquinas asociadas al personaje.

Para estadías de siete días con salida desde Bogotá, septiembre registra el promedio mensual más bajo de lo que resta del año: $1.446.431. La semana recomendada por Kayak dentro de ese mes se ubica por debajo de esa referencia y marca el mínimo del periodo.

Septiembre es el mes más económico para volar de Bogotá a Nueva York

Diciembre está en el extremo opuesto. La semana más económica de ese mes, entre el 2 y el 8, promedia $1.881.781, un 40,5 % por encima de la referencia de septiembre.

MesSemana recomendadaPrecio promedio en vuelos ida y vuelta en clase económica en la semana recomendada
Agosto26 ago. – 1 sep.$1.615.287
Septiembre23 – 29 sep.$1.339.012
Octubre15 – 21oct.$1.442.623
Noviembre3 – 9 nov.$1.506.394
Diciembre2 – 8 dic.$1.881.781

Octubre aparece como la segunda alternativa del último trimestre: entre el 15 y el 21 el promedio es de $1.442.623, contra un promedio mensual de $1.573.881.

Cuánto cuesta el alojamiento

En septiembre, una habitación de tres estrellas para dos personas promedia $1.167.636 por noche entre semana y $1.365.494 los fines de semana, según los mismos datos. La temperatura media del mes ronda los 21 °C, sin la humedad de julio y agosto ni las bajas de noviembre y diciembre, meses en los que además sube la tarifa aérea.

La guía de Kayak incluye locaciones neoyorquinas asociadas al universo de Spider-Man: Forest Hills, en Queens, el barrio donde crece Peter Parker; el Staten Island Ferry; Greenwich Village, donde la saga ubica el Sanctum Sanctorum de Doctor Strange; Liberty Island, escenario del encuentro de las tres versiones del personaje; y Midtown, con el skyline que aparece de forma recurrente en las películas.

Entre las paradas menos transitadas, la compañía menciona el puente Alexander Hamilton, en el norte de Manhattan, a pocos minutos en carro del Jardín Botánico de Nueva York, en el Bronx.

Ciudad de Nueva York, uno de los íconos de Occidente
Ciudad de Nueva York, uno de los íconos de Occidente. Imagen: Flickr Jorge Gobbi.

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Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de KAYAK, señaló que el propósito del ejercicio es ayudar a los viajeros a «descubrir el Nueva York que millones vieron en pantalla» en la fecha que mejor se ajuste a su presupuesto.

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Tags: Estados Unidos, Turismo, Viajes, vuelos internacionales
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