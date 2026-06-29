Kissimmee, el destino del condado de Osceola en Florida ubicado a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, atraviesa la temporada de verano de 2026 con una agenda renovada de atracciones, festivales y aperturas hoteleras.
La ciudad mantiene una conectividad aérea relevante con Colombia: cerca de 37 vuelos semanales con rutas directas desde Bogotá, Medellín y Cartagena.
Conocida como la Capital Mundial de las Casas Vacacionales, Kissimmee dispone de cerca de 50.000 opciones de hospedaje, de las cuales más de 30.000 son casas vacacionales.
En 2025, las salidas de colombianos al exterior alcanzaron 5,8 millones, un crecimiento de 4,3 % frente a los 5,6 millones de 2024, según cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).
Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de Colombia, con 1,7 millones de salidas, el 29,2 % del total.
Según Anato, un viaje de vacaciones al exterior implica un desembolso promedio de US$ 3.110 por persona y las estadías en Estados Unidos promedian 23,7 noches.
La dinámica se ha sostenido en 2026: entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 el país registró casi 650.000 reservas aéreas internacionales, 6,4 % más que el año pasado, con más del 70 % asociadas a viajes de placer y una concentración superior al 91 % en Bogotá, Medellín y Cartagena, los mismos orígenes con conexión directa al aeropuerto de Orlando.
Estrenos en los parques temáticos
Walt Disney World Resort desplegó desde finales de mayo su programa Cool Kids’ Summer en sus cuatro parques, vigente durante el verano:
- Magic Kingdom: Jessie’s Roundup: A Rip-Roarin’ Revue!”, un espectáculo en vivo inspirado en Toy Story.
- Disney’s Hollywood Studios: apertura de la nueva versión de Rock ‘n’ Roller Coaster con los Muppets y una nueva misión de Millennium Falcon con Mandalorian y Grogu.
- Epcot: Una nueva experiencia en la atracción Soarin’ Across America que sobrevuela Estados Unidos.
- Animal Kingdom: Bluey’s Wild World una experiencia en Conservation Station para niños en torno a la fauna australiana.
Delta Hotels by Marriott Orlando Celebration
Entre las opciones que ajustan su oferta para familias figura el Delta Hotels by Marriott Orlando Celebration, que opera bajo el formato de resort de gran escala. Cuenta con 718 habitaciones distribuidas en seis torres, está catalogado como Walt Disney World Good Neighbor Hotel y se ubica a 15 minutos de Walt Disney World, con transporte gratuito a Disney y Universal.
Su oferta incluye piscinas, jacuzzis, gimnasio 24 horas, dos canchas de tenis y voleibol de playa, además de cuatro espacios gastronómicos: The Pointe, Waves Bar and Grill, un Marketplace con Starbucks y el Rum Shack Pool Bar.
Hospedarse en Kissimmee suele costar menos que en Orlando y es aún más cerca de los parques de Disney y Universal.