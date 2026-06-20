Río de Janeiro es uno de los destinos en Brasil que más atrae al turismo colombiano. Según Visit Río, en 2025, 62.916 colombianos ingresaron a la ciudad y entre enero y mayo de 2026 sumaron 26.536, un promedio cercano a 5.300 por mes.
Avianca es la única aerolínea que vuela directo de Bogotá a Río hasta el Aeropuerto de Galeão (GIG), y a esa ruta se suman conexiones de Latam, Copa, Gol y JetSmart. Los tiquetes de ida y vuelta desde Bogotá rondan entre $1.700.000 y $4.000.000 según la temporada.
Para entrar al país, los colombianos no necesitan visa por turismo, negocios o tránsito mientras la estadía no pase de 90 días. También se exige el carné de vacunación contra la fiebre amarilla, aplicada al menos diez días antes del viaje.
Para escoger fechas, el invierno, de junio a septiembre, ofrece días soleados, poca humedad, temperaturas máximas cerca de los 25 °C y playas más tranquilas, y coincide con la temporada de ballenas jorobadas, que pasan por la costa entre junio y noviembre y se observan en paseos en barco desde Barra da Tijuca o Ilha Grande.
Qué ver en Río de Janeiro
Recomendaciones de Visit Río:
- Cristo Redentor: Está a 710 metros de altura, en el cerro del Corcovado, y es una de las siete maravillas del mundo moderno. Se sube en el Tren del Corcovado, un ferrocarril de más de un siglo que cruza la selva y llega a la cima en 20 minutos.
- Pan de Azúcar: Un teleférico sube en dos tramos desde Praia Vermelha hasta los 396 metros, pasando por el morro da Urca. En verano, la cima monta un anfiteatro con conciertos al aire libre, y desde arriba se ve la entrada de la Bahía de Guanabara y toda la costa.
- Estadio Maracaná: Uno de los estadios más famosos del mundo y escenario de dos finales de Mundial, 1950 y 2014. El tour entra a los vestuarios, el túnel de los jugadores y la zona de prensa.
- Escaleras de Selarón: Entre Lapa y Santa Teresa, tienen más de 200 escalones cubiertos de azulejos de colores de decenas de países, obra del artista Jorge Selarón. Cerca, en la zona portuaria, está el Boulevard Olímpico con el mural Etnias, de Eduardo Kobra, uno de los grafitis más grandes del mundo.
- Museo do Amanhã: Diseñado por Santiago Calatrava sobre el Píer Mauá, es un museo de ciencias sobre el futuro y el medio ambiente llamativo por su arquitectura y sus salas interactivas.
- Jardín Botánico: Creado en 1808, tiene una avenida de palmeras imperiales, un jardín japonés de 1935 y más de 100 especies de aves.
Dónde quedarse
Copacabana y Leme concentran la mayor oferta de hoteles y la vida de playa, mientras que Ipanema y Leblon son las zonas más caras y seguras; Botafogo combina buen precio con vista al Pan de Azúcar, y Santa Teresa atrae a quien prefiere el ambiente cultural antes que la playa.
Para comer con vista de la ciudad están los rooftops, como el Spirit Copa Bar del Fairmont, el Emiliano, el Grand Mercure y el Isabel Lounge del Hilton en Copacabana, el Belmonte y el Pool Bar del Fasano en Ipanema, el Yoo2 de Botafogo frente al Pan de Azúcar, el Sky Leme y el Aprazível de Santa Teresa.
Destacado: Grand Mercure Copacabana: así es uno de los mejores hoteles en Río de Janeiro.
Quien quiera salirse del circuito tradicional encuentra desde jeep tours 4×4 por la Floresta da Tijuca y playas poco visitadas como Macumba, Prainha y Grumari, hasta Carnaval Experience, que muestra el detrás de escena de las escuelas de samba, paseos en yate por la Bahía de Guanabara al atardecer y vuelos en helicóptero con HeliSight o Helisul para ver el Cristo.
En lo que resta de 2026 también hay varios festivales como Village Rio, un festival de música y gastronomía que dura varias semanas, y Alma Festival, en RioCentro, centrado en música urbana, videojuegos y deporte.