Empiezan obras en sector clave de Llanogrande y el Oriente antioqueño: esto es lo que debe saber

Con el fin de mejorar la movilidad en el Oriente antioqueño, la Gobernación de Antioquia remitió un comunicado en el que informa que a partir del próximo 3 de agosto el tramo de la vía Llanogrande – Canadá, en los sectores de la glorieta Sibaris y Buen Genio.
Lo anterior en una alianza de la Gobernación, la Alcaldía de Rionegro y la Concesión Túnel Valle de Aburrá que busca el estado de este importante corredor vial del Oriente antioqueño.
Es importante señalar que el paso continuará habilitado con pare y siga, en horarios de lunes a viernes desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y los fines de semana entre las 07:00 a.m. y las 12:00 p.m. esto con el fin de facilitar la movilidad y seguridad de los antioqueños y turistas que llegan al departamento.
De igual forma, la Gobernación de Antioquia recomienda que quienes transitan por este corredor vial, planee con anticipación sus viajes, que se respete las indicaciones de los operadores viales que se encargaran de controlar el paso durante la etapa de obras en este sector del Oriente antioqueño, se haga uso de las normas de transitó y se disminuya la velocidad al pasar por las zonas intervenidas.
También la entidad informó que se mantiene el cierra permanente entre la vía Llanogrande y la glorieta Sibaris con el propósito de continuar con la ejecución de las obras en este tramo.
De igual manera, se resalta la importancia de hacer el uso de las vías alternas dispuestas por las autoridades gubernamentales y que cuentan con la debida señalización para el ingreso a la zona a través de la vereda Tres Puertas y el retorno por el sector La Amalita hacia el CDA (antiguas Empanadas Caucanas).
El acceso al tramo intervenido solo estará habilitado para residentes, vehículos de servicios públicos, recolección de residuos sólidos y organismos de emergencia.
Cabe señalar que el proyecto vial Llanogrande – Canadá hace parte de una iniciativa que busca mejorar la movilidad en el Oriente antioqueño, beneficiando a habitantes, visitantes y sectores productivos de la subregión.
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