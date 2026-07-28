Dólar en Colombia entra en fase de consolidación y cierra en $3.195 en medio de cautela por decisión de la FED

Tras registrar la jornada anterior un mínimo histórico de $3.193, nivel no presenciado desde julio de 2019, el dólar estadounidense en Colombia mostró una jornada de relativa estabilidad al avanzar marginalmente $2,10, finalizando la sesión en $3.195,10.
De acuerdo con los analistas, el mercado cambiario entró en una etapa de contención táctica y toma de utilidades de corto plazo, ante el inicio de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. y la moderación en los precios internacionales del petróleo.
La tasa de cambio inició operaciones en $3.195 y registró una alta amplitud operativa. La inercia compradora de pesos al inicio de la jornada llevó la cotización a profundizar su mínimo intradía hasta los $3.182,10. No obstante, el cauteloso ambiente externo impulsó compras de oportunidad que llevaron el precio hasta un techo de $3.217,30, antes de estabilizarse cerca de la apertura.
De acuerdo con Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, tras el contundente avance del 0,8 % registrado en la sesión anterior, el cruce cambiario entró en un rango de lateralidad natural.
Por su parte, la mesa de Acciones & Valores destacó que, si bien la condición de sobreventa de corto plazo abre espacio a tomas de utilidades, la tendencia bajista estructural del peso se mantiene blindada por la atractiva rentabilidad de su diferencial de tasas (carry trade).
En el frente internacional, el Índice DXY cedió un 0,18 %, ubicándose en las 101,36 unidades.
La firmeza del DXY cerca de la zona de las 101,50 unidades estuvo impulsada por la prudencia del mercado ante el inicio de la reunión de dos días del comité de política monetaria de la FED, donde los operadores asignan una probabilidad cercana al 40 % a un incremento de 25 puntos básicos.
Brent retrocede a US$82,16 ante desescalada temporal en Oriente Medio
Los precios de las materias primas energéticas registraron fuertes correcciones a la baja, restando impulso comprador a las divisas de la región.
El barril de crudo Brent descendió un 4,32 % para ubicarse en US$82,16, mientras que la referencia WTI cayó un 4,01 % cerrando en US$79,30, tocando mínimos de más de una semana.
La corrección en las cotizaciones se dio tras una pausa en los ataques directos entre EE. UU. e Irán y el optimismo del mercado frente a los avances en las negociaciones diplomáticas, a pesar de los reportes sobre incidentes aislados en infraestructura energética de Arabia Saudita.
Caída en la confianza del consumidor en EE. UU. y de la deuda pública en Colombia
A nivel global, la atención de los inversionistas se volcó sobre los indicadores económicos estadounidenses.
El Conference Board reportó que la confianza del consumidor estadounidense cayó 1,4 puntos en julio hasta ubicarse en 90,8, por debajo de las previsiones de los analistas (92,4), debido a un deterioro en las percepciones sobre el mercado de trabajo y el clima de negocios.
En Colombia, el Ministerio de Hacienda informó que a junio de 2026 el saldo de la deuda pública bruta se ubicó en $1.167,2 billones (60,5 % del PIB proyectado), marcando su segundo mes consecutivo de ligeras reducciones frente al 60,6 % registrado en mayo y el 61,2 % de abril.
En su saldo nominal, la deuda cedió $2.633 millones respecto al mes previo, aunque en el balance interanual refleja un incremento del 7 % ($76,4 billones frente a junio de 2025).
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,50 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,757 % desde los 12,720 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,250 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,370 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,083 %; la jornada anterior en 12,123 %.
—