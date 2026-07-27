Dólar en Colombia vuelve a cerrar por debajo de $3.200 en semana clave para las tasas locales y de EE. UU.

El dólar en Colombia cerró este lunes, 27 de julio, con una caída de $27, lo que llevó a la divisa a terminar en $3.193.
Durante el final de la jornada, la tasa de cambio se negoció nuevamente por debajo de $3.200, lo que la mantiene en mínimos de los últimos siete años y como una de las que más se ha reducido en la región.
Según un análisis de JP Tactical Trading, el retroceso se concentró principalmente en los últimos 20 minutos de negociación, ya que “durante la mayor parte de la jornada observamos flujos muy equilibrados entre compradores y vendedores, y una volatilidad bastante baja”.
¿Por qué está cayendo tanto el dólar en Colombia?
Un reporte de Aval Casa de Bolsa emitido este lunes confirma que el dólar en Colombia ha caído más que en la mayoría de los países de América Latina, debido un proceso de debilitamiento del billete verde a nivel global que tiene varios factores.
Entre estos, se incluye que Estados Unidos adoptó una estrategia orientada a fortalecer la competitividad de su sector exportador y reducir los desequilibrios comerciales, lo cual se suma a un aumento de las tensiones geopolíticas y la profundización de políticas nacionalistas.
Esto último, según los analistas, ha “deteriorado parcialmente la confianza internacional en los activos denominados en dólares, incentivando una mayor diversificación hacia otras monedas y activos reales”.
Ahora bien, también está la reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y factores internos en Colombia, que han favorecido una apreciación superior a la observada en otras economías latinoamericanas.
Según Aval Casa de Bolsa, “el principal ha sido el cambio en las expectativas derivado del giro político hacia un gobierno que ha manifestado un mayor compromiso con la sostenibilidad fiscal, el fortalecimiento institucional y la recuperación de la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros”.
Petróleo, tasas de interés de EE. UU. y Colombia
De otro lado, este lunes, los precios del petróleo se negocian con una baja importante tras avances diplomáticos entre EE. UU. La referencia Brent pierde 6,36 % y se ubica en US$85,7, mientras que el WTI pierde 7,43 % y llega a niveles de US$82,6
Esta semana, el mercado está a la expectativa de las reuniones de la Reserva Federal de EE. UU. y Colombia, en las que se tomarán nuevas decisiones sobre las tasas de interés.
En el primer caso, los inversionistas prevén que los tipos se mantengan en el rango de 3,50 % y 3,75 % como respuesta a las presiones inflacionarias que se mantienen en la principal economía del mundo.
En tanto, a nivel local, los analistas proyectan que la Junta Directiva del Banco de la República aumente nuevamente las tasas de interés. Actualmente, estas se encuentran en 12 %, pero podría subir hasta 12,50 %, de acuerdo con las más recientes encuestas a analistas económicos que realizan el propio banco central y Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Entre las razones para volver a incrementar los tipos está que la inflación mantiene su tendencia al alza e incluso a junio ya superó el 6,1 %, según datos del DANE.
De otro lado, este lunes, la deuda pública colombiana cerró mercados con una nueva valorización del 0,39 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.