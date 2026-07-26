¿Es el Banco de la República el responsable del dólar a $3.200? Los datos de inversión que contradicen esta tesis

El mercado cambiario colombiano atraviesa una fase de apreciación histórica que ha llevado a la divisa a tocar mínimos de siete años, ubicándose incluso por debajo de los $3.200.
Esta situación ha desatado una controversia entre quienes ven en la política monetaria el principal motor de la caída por las altas tasas de interés y quienes argumentan que se trata de un fenómeno multicausal, impulsado por un renovado optimismo político y factores externos.
En el centro de la polémica se encuentra el codirector del Banco de la República, César Giraldo, quien advirtió que la revaluación está castigando al sector productivo. Según un artículo de su autoría, el diferencial de tasas entre Colombia y el mundo, que supera los 8 puntos porcentuales (pp) frente a Estados Unidos, está potenciando ese efecto porque estimula la llegada de más dólares.
El economista sostiene que este escenario alimenta el carry trade: inversionistas que se endeudan en monedas baratas para invertir en activos de alta rentabilidad en pesos, como los TES.
El mayor riesgo, según su análisis, es que estos capitales especulativos salgan abruptamente ante un cambio de percepción, lo que la literatura económica denomina sudden stops o paradas súbitas, capaces de desatar una crisis cambiaria y de balanza de pagos.
Para Giraldo, el problema es que estos dólares entran por «rentabilidad financiera excepcional y no por una mejora productiva».
Un rompecabezas de muchos factores
Sin embargo, para otros analistas, la visión de Giraldo es simplista.
Daniel Velandia, de Credicorp Capital, afirmó que hay muchos factores que han llevado al dólar a niveles tan bajos y que, si bien las decisiones del banco central son una explicación, no es la única.
Velandia destacó que el precio elevado del petróleo, los decretos que limitan la inversión de los fondos de pensiones en el exterior y el factor favorable tomado por el mercado tras la victoria de Abelardo de la Espriella han sido determinantes.
Sobre la posibilidad de una crisis, fue tajante: «yo no vería una crisis aún si llegara a presentarse una reversión de la bajada del dólar», dada la solidez institucional del país.
Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, también contradijo la idea de que la inversión sea solo especulativa. El experto señaló que existe un enorme apetito por inversión extranjera directa en sectores como minería y energía gracias a la seguridad jurídica y reglas de juego claras del nuevo gobierno.
«Obviamente hay carry trade, pero lo que va a llegar a seguir manteniendo el dólar abajo es la inversión extranjera directa», asegura.
En ello coincidió el economista del Banco de Bogotá, Alejandro Rojas, para quien el papel del Banco de la República debe verse en contexto regional: aunque Colombia tiene tasas altas, los inversionistas apuestan por el país porque tiene una situación fiscal menos apremiante que la que experimenta hoy en día Brasil, dijo.
También destacó que los extranjeros no son los únicos moviendo el mercado, pues en lo corrido del año, mientras los extranjeros compraron $23 billones en títulos de deuda pública (TES), los fondos de pensiones locales compraron $31 billones.
Qué dicen los indicadores sobre la llegada de dólares a Colombia
Solo en junio, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron los mayores compradores netos de TES, con $5,99 billones, superando a los inversionistas extranjeros que adquirieron $4.63 billones.
Si bien hubo compras masivas de extranjeros en meses previos (especialmente por el fondo Pimco, que posee cerca del 30 % de la deuda externa en TES), el apetito responde también a una percepción de mejora en la dinámica fiscal y no solo a la tasa, según analistas internacionales.
De hecho, la prima de riesgo de Colombia, el CDS a 5 años, descendió de 210 pb en enero a cerca de 140 pb en julio, lo que también refleja una confianza genuina y no necesariamente una dinámica puramente especulativa.
Incluso los indicadores más recientes muestran matices que hacen difícil probar la tesis de Giraldo. Contrario a la idea de una entrada masiva e indiscriminada de dólares, la IED hacia Colombia cayó un 12 % en el primer semestre de 2026, bajando de US$4.916 millones a US$4.313 millones.
Además, la cuenta financiera de la balanza de pagos, que muestra flujos de portafolio, es negativa todos los trimestres desde 2004, es decir, revela que sale más capital del que ingresa al país. También deja ver que tanto la inversión directa, donde se contabiliza aquella de largo plazo o menos volátil, como la de cartera, que se compone de transacciones más líquidas motivadas por rentabilidad, ha estado jalonada por capital extranjero que entró al país. Los inversionistas no residentes concentran sus flujos en TES, bonos corporativos y acciones.
Esto llevó al gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, Felipe Campos, a sugerir que el Banco de la República actúa más como un «defensa marcando a un delantero», es decir, la entidad toma decisiones justamente para evitar que el dólar explote a pesar del riesgo fiscal.
“Todo este año el Banco de la República estuvo subiendo tasas y el dólar estuvo estable en $3.800, solo cayó a partir de mediados de mayo y en mes y medio llegó a $3.200. Como yo lo veo, el Banco de la República, ofrece tasas altas igual que el gobierno. Los dos actuando en conjunto suben las tasas para compensar el riesgo país”, dijo.
En conclusión, la actual valorización del peso colombiano es un fenómeno multicausal que trasciende la responsabilidad directa del Banco de la República, desvirtuando la idea de que las altas tasas de interés sean el único motor de la divisa.