Inversión Extranjera Directa en Colombia cayó un 12 % en el primer semestre

Entre enero y junio de 2026, la Inversión Extranjera Directa (IED) hacia Colombia experimentó una contracción del 12 % respecto al mismo periodo del año anterior, descendiendo desde US$4.916 millones hasta US$4.313 millones.
De acuerdo con la balanza cambiaria del Banco de la República, solo en junio ingresaron al país US$634 millones en capital proveniente del exterior, un 20 % menos que lo captado en el mismo mes en 2025 (US$791 millones).
El monto de junio representa además un retroceso del 4 % frente al mes anterior (US$659 millones) y confirma la tendencia de caídas interanuales que se ha presentado mes a mes en lo que va del año, e incluso desde 2024.
El sector de petróleo y minería no fue ajeno a este comportamiento. El mes pasado, los flujos de inversión destinados a este rubro fueron de US$476 millones, un 20 % menos que en el mismo periodo para 2025 (US$595 millones). Este resultado destaca por ser la primera ocasión en nueve meses en que el monto cae por debajo del umbral de los US$500 millones.
En el consolidado de los primeros seis meses del año, el sector acumuló US$3.438 millones, lo que equivale a una disminución del 12 % respecto a los US$3.636 millones del año anterior.
Se frena el retorno de inversión colombiana en el exterior
El rubro de inversión colombiana en el exterior, que registra los movimientos de capital de empresas nacionales fuera del país, repuntó el mes pasado a US$615 millones, cuando en mayo de este año e incluso en junio de 2025 se vieron retornos de capital.
Durante el transcurso de 2026, estos flujos han mostrado un comportamiento mixto: mientras que en enero, marzo y abril prevalecieron las salidas de capital hacia el extranjero, en febrero y mayo se registró la dinámica contraria.
Por su parte, el renglón de transferencias netas, que incluye principalmente las remesas, contabilizó US$1.222 millones en junio, lo que supone una reducción interanual del 4 %. Frente a los resultados de mayo, este monto implica un descenso del 11 %.
Pese a esta desaceleración puntual, el balance de los primeros cinco meses del año muestra que las transferencias netas ascendieron a US$7.850 millones, un 4 % más que lo reportado en el mismo lapso en 2025 (US$7.519 millones).
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