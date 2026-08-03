ANLA otorgó licencia ambiental a Chivor II Norte, proyecto clave para la transmisión eléctrica en el centro de Colombia

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al proyecto Chivor II Norte 230 kilovoltios, correspondiente al tramo Norte-Bacatá. Estas líneas de transmisión tendrán una longitud de 162 kilómetros y atravesarán siete municipios de Boyacá y 13 de Cundinamarca.
Lo anterior representa un avance para estas iniciativas, cuya finalidad es fortalecer la red de transmisión eléctrica y abastecer la demanda del centro del país, incluida Bogotá. Las modificaciones aprobadas por la ANLA incluyeron 11 variantes de trazado, con una longitud total de 11,48 kilómetros, así como la autorización para construir 24 sitios de torre en Cogua, Zipaquirá, Tabio y Subachoque. Estos ajustes técnicos buscan reducir los impactos ambientales y sociales del proyecto.
La ANLA manifestó que el proceso incorporó análisis complementarios sobre biodiversidad, recursos hídricos, funcionalidad del paisaje, patrimonio arqueológico, conectividad ecológica, salud y competencias ambientales.
Según añadió la entidad, también se tuvieron en cuenta los aportes del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), con la finalidad de evaluar el patrimonio arqueológico y definir medidas de prevención para evitar afectaciones durante la construcción de las obras.
La autoridad ambiental aseguró que se evaluaron los impactos sobre el suelo, las actividades productivas, la infraestructura, la percepción social y los predios ubicados en el área de influencia del proyecto.
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“Nuestro gobierno se comprometió y logró consolidar una infraestructura de transmisión robusta que integra energía proveniente de fuentes limpias y fortalece el Sistema Interconectado Nacional. El licenciamiento ambiental fue vital para cumplir este propósito, logrando licenciar 500 % más kilómetros de líneas de transmisión que el gobierno anterior. En este caso, Chivor II permitirá responder a la demanda energética de Bogotá y del centro del país”, concluyó Irene Vélez, directora de la ANLA y ministra encargada de Ambiente.
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