Proyectos de regasificación en Colombia se extienden hasta la década de 2030; producción de gas sigue en declive

En el marco del Foro del Gas 2026 organizado por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), la organización reveló que la contratación de gas mediante plantas de regasificación se extendería hasta la década de 2030. Puerto Compas (Coveñas) aportaría 15.000 MBTU (millón de unidades térmicas) diarios y su fecha de inicio sería en septiembre 2026, con contratos hasta noviembre de 2030. El proyecto de regasificación del Pacífico aportaría 60.000 MBTU diarios y comenzaría en noviembre de 2026, extendiéndose hasta julio de 2031.
Puerto Bahía tiene contratos asignados por Ecopetrol y su fecha de inicio sería en diciembre de 2026 para finalizar en noviembre de 2033. En cuanto al yacimiento Mágico, aportaría 15.000 MBTU diarios y la fecha de inicio sería en 2027, con contratación hasta 2034. Sirius (yacimiento de gas localizado en aguas del caribe colombiano) comenzaría a aportar gas hacia finales de la década de 2030 y un segundo bloque del proyecto extendería su contratación hasta noviembre de 2040.
La Bolsa indicó que el precio negociado en el mercado primario se ubica en US$10,93 por MMBTU en 2026, superior al registrado en 2019, cuando fue de US$6,36 por MMBTU. Afirmó que la contratación de gas en firme se ubica en uno de sus menores niveles, mientras que las plantas de regasificación, en materia de contratación, ganan terreno.
“En este escenario no se va a utilizar la capacidad de SPEC (Sociedad Portuaria el Cayao) para atender las necesidades térmicas, pero hay una resolución del Ministerio de Minas y Energía en donde habilita al grupo térmico para que el gas que se va a regasificar en la planta de SPEC y que no se va a utilizar en la planta térmica de ellos, lo puedan poner disponible para la demanda de gas natural. Lo hace de manera provisional y le da algunas reglas de cómo lo debe hacer, mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, expide la regulación completa asociada a eso”, dijo María Claudia Alzate, directora del Gestor del Mercado del Gas Natural.
A lo que añadió que, en caso de que entren los proyectos de regasificación, como el de Buenaventura, Compas y Puerto Bahía, el déficit de gas subiría para marzo de 2027 en cerca de 2%.
“Garantizar estos proyectos de importación (de gas) con las fechas que se tienen es fundamental”, manifestó.
Adicionalmente, se hizo mención de que el gas de Sirius llegaría hacia finales de la década de 2030 y desde 2031. La Bolsa manifestó que este escenario se prevé teniendo como base que el gas de ese campo, al ser de origen nacional, será priorizado por el mercado sobre el gas importado.
También se hizo mencionó de que la producción de gas entre 2021 y 2026 ha caído en Colombia. Mientras en 2021 llegó a 1.186 Giga BTU diarios, para 2026 se ubica en cerca de 800 Giga BTU diarios. En el evento también se agregó que el suministro de este energético ha ido en descenso desde 2023 hasta 2026.
“A partir de 2023 empezó una declinación importante en los campos”, expresó una funcionaria de la Bolsa Mercantil, quien añadió que durante 2023 hubo una caída temporal en la producción de Canacol, y posteriormente, el fenómeno de El Niño en 2024 hizo aumentar el suministro de gas importado, tendencia que continuó hasta 2026.
Alzate recordó que las importaciones se venían presentando desde antes de diciembre de 2024, pero que fue a partir de esa fecha cuando se comenzó a comprar gas desde el exterior para abastecer la demanda esencial, es decir, hospitales, refinerías, el sector residencial, el gas vehicular y los pequeños comercios.
Adicionó que la demanda industrial es la que ha “absorbido las pérdidas de gas” que se han presentado, señalando que, a finales de 2026, este sector ya no volvió a encontrar ofertas disponibles para contratar gas a largo plazo.
“La industria ha tenido que irse a otros combustibles contaminantes, más contaminantes que el gas, pero lo que hay de gas disponible para comprar no da ninguna confiabilidad ni seguridad en la producción. Por eso, ahí está el impacto”, aseguró.
Cómo se ve el sector a futuro
La Bolsa manifestó que, de mantenerse las condiciones actuales del mercado, la producción nacional de gas para 2035 se ubicaría en 217 Giga BTU diarios. Esto significa una disminución drástica, puesto que en 2026 la cifra es de 808 Giga BTU al día. “Esa es la realidad que tenemos de origen nacional”, determinó Alzate.
Con base en la información reportada, el proyecto Sirius, ubicado en aguas del mar Caribe y operado por Petrobras en alianza con Ecopetrol, aportaría recursos importantes para abastecer el mercado. Sin embargo, la BMC prevé que Puerto Compas, Puerto Bahía y otros yacimientos como Mágico también contribuyan a satisfacer la demanda de este energético.
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