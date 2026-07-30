Andrés Velasco, presidente de Asofondos, será miembro del Consejo Directivo de AMV

La Autorreguladora del Mercado de Valores (AMV) anunció la designación de Andrés Velasco, actual presidente de Asofondos, como nuevo integrante de su Consejo Directivo, órgano encargado de orientar estratégicamente la gestión de la corporación y de contribuir al fortalecimiento del modelo de autorregulación del mercado de valores en Colombia.
Cabe destacar que Velasco es economista de la Universidad Javeriana y cuenta con estudios de posgrado en Economía realizados en esa misma institución y en la Universidad de Oxford.
A lo largo de su carrera académica ha ejercido como profesor de macroeconomía en las universidades de los Andes, del Rosario, Oxford, La Sabana y la Pontificia Universidad Javeriana, donde ha participado en la formación de profesionales en temas relacionados con política económica y análisis macroeconómico.
Su experiencia en el sector público también ha estado ligada al diseño y seguimiento de las principales políticas económicas del país. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran el de director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), además de viceministro técnico y director general de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Antes de asumir estas responsabilidades, Velasco desarrolló una parte importante de su carrera en el Banco de la República. En la entidad ocupó los cargos de subgerente de Sistemas de Pago y Operación Bancaria, economista experto de la Unidad de Investigaciones y miembro del equipo de Inflación, funciones desde las cuales participó en el análisis de variables económicas y en el funcionamiento de la infraestructura financiera del país.
Su trayectoria profesional comenzó en Fedesarrollo, donde se desempeñó como investigador junior, una etapa que le permitió consolidar conocimientos en investigación económica y análisis de políticas públicas.