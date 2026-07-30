MinMinas confirmó que el abastecimiento de gas y energía durante el mantenimiento de SPEC está garantizado

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía de Colombia, aseguró que el Gobierno garantizó el abastecimiento de gas y energía durante el mantenimiento programado de SPEC (Sociedad Portuaria El Cayao). El proceso de mantenimiento comenzó este jueves 30 de julio y se extenderá hasta el 3 de agosto de 2026.
El funcionario hizo estas declaraciones en el marco del Foro del Gas 2026, organizado por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) y empresas del sector. Allí anunció que se desplazará a Medellín para reunirse con el Centro Nacional de Despacho y hacer seguimiento permanente a las labores de mantenimiento de la regasificadora.
El funcionario explicó que el suministro está garantizado para la denominada demanda esencial, que incluye hogares, pequeños comercios, hospitales, refinerías y el sector de gas natural vehicular. Este segmento tiene prioridad en el abastecimiento frente a otros consumidores, como parte del sector industrial, dependiendo de las condiciones contractuales.
Aunque existen otros proyectos de regasificación en el país, actualmente SPEC es la única infraestructura en operación para importar gas. El titular de la cartera también advirtió que el fenómeno de El Niño representará un desafío importante para el sistema energético colombiano y afirmó que el país aún no dimensiona plenamente sus posibles impactos.
Según Palma, durante 2026 el sector energético ha enfrentado condiciones más exigentes por factores climáticos, entre ellos el inicio del fenómeno de El Niño, lo que ha incrementado la necesidad de contar con gas y ha resaltado la importancia de la regasificadora de Cartagena para garantizar el abastecimiento.
“Creo que pudimos hacer un trabajo en conjunto, pensando siempre en el país y en la seguridad energética. Gracias por su colaboración, apertura y paciencia”, afirmó el ministro, a poco más de una semana de dejar la cartera debido al cambio de gobierno el 7 de agosto de 2026.
Proyectos de regasificación
El ministro indicó que la mayoría de los proyectos de regasificación que avanzan en Colombia corresponden a iniciativas privadas y destacó que el Gobierno ha generado incentivos para impulsar este tipo de infraestructura. Asimismo, señaló que la próxima administración tendrá oportunidades para desarrollar regulación relacionada con baterías y sistemas de almacenamiento de energía.
Regasificadora del Pacífico y de Puerto Bahía
Palma informó que el proyecto de regasificación de Buenaventura, en Valle del Cauca, registra un avance de entre 75 % y 80 %. Agregó que la iniciativa que desarrollan Frontera Energy y Ecopetrol en Puerto Bahía (Cartagena) también presenta avances importantes.
“Pudimos superar los obstáculos y también está anunciada la molécula para un tiempo difícil como El Niño”, afirmó el ministro, al hacer referencia también al proyecto que desarrollan el Grupo Energía Bogotá y su filial Transportadora de Gas Internacional (TGI) en Ballena, La Guajira.
Destacado: Sector industrial podría verse más impactado que el residencial por el mantenimiento de SPEC
Finalmente, María Inés Agudelo, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), señaló que el Foro del Gas es un espacio técnico que reúne a los principales agentes del sector para analizar los retos, el contexto y las oportunidades del mercado de gas natural en Colombia.
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