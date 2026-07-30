La Cámara de Comercio de Cali compartió las estimaciones en torno a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El evento tendrá lugar el próximo 7 de agosto tras recibir la aprobación del Congreso de trasladarlo de Bogotá a la capital del Valle del Cauca.
María del Mar Palau, presidente de la entidad, destacó que esta determinación no solo eleva el alcance de Cali a un nivel internacional, sino que marca un precedente al elegir este territorio como escenario para dar inicio al nuevo gobierno.
“Esto no solamente cambia un paradigma donde tradicionalmente un presidente siempre se ha posesionado en Bogotá al lado del Congreso, sino que también nos da una oportunidad enorme, un gesto, un significado donde la patria milagro arranca aquí, en el Valle del Cauca y en el Pacífico colombiano”, resaltó.
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Más allá de ese impacto, Palau también se refirió a los efectos que tendrá la celebración en la economía local.
En ese sentido, la Cámara proyecta la llegada de más de 5.000 visitantes, una ocupación hotelera superior al 80 % y una derrama económica estimada en $5.000 millones para la ciudad.
La posesión se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali sobre las 3:00 p. m. Según se ha anunciado, la ceremonia contará con la presencia de figuras internacionales como el presidente de Argentina, Javier Milei, y su homólogo de Paraguay, Santiago Peña.