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Abelardo de la Espriella recibe aval para que su posesión sea en Cali: estos son los detalles

Por el momento, la ceremonia tendrá lugar en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, en la ciudad de Cali, a las 3:00 p. m.

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Abelardo de la Espriella
Foto: Prensa Abelardo de la Espriella

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La posesión de Abelardo de la Espriella va tomando forma. Esta vez, el Senado aprobó que la ceremonia en Cali.

Luego de haber recibido la aprobación de la Cámara de Representantes, este miércoles 29 de julio el Senado avaló que dicho evento se lleve a cabo capital del Valle del Cauca.

Por el momento, la ceremonia tendrá lugar en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, en la ciudad de Cali, a las 3:00 p. m.

La plenaria del Senado también aprobó el traslado de los congresistas a Cali, mediante una proposición de Salvación Nacional que obtuvo 58 votos a favor y 30 en contra.

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Tags: Gobierno De la Espriella
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