La Aeronáutica Civil reveló que el transporte aéreo en Colombia mantuvo su tendencia de crecimiento durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, los aeropuertos del país movilizaron 50,05 millones de pasajeros entre llegadas y salidas, es decir, 2,48 millones más que en el mismo periodo del año pasado, lo que representó un incremento de 5,2 %.
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Sin embargo, detrás de ese crecimiento hay un dato que evidencia cómo se concentra la conectividad aérea del país: solo dos aeropuertos reunieron cerca de seis de cada diez viajeros.
Las cifras muestran que la mayor actividad continúa concentrándose en El Dorado, en Bogotá, y José María Córdova, en Rionegro, terminales que en conjunto movilizaron 29.806.492 pasajeros durante el primer semestre.
Esto equivale al 59,6 % del total nacional y confirma que estas dos infraestructuras siguen siendo el eje de la movilidad aérea de Colombia.
El aeropuerto El Dorado reafirmó su posición como la principal terminal aérea de Colombia. Entre enero y junio de 2026 movilizó 22.648.368 pasajeros, un crecimiento de 4,2 % frente al mismo periodo de 2025.
En términos absolutos, la terminal bogotana registró 917.271 viajeros adicionales respecto al año anterior, consolidando una participación de 45,3 % sobre el total nacional. En otras palabras, casi uno de cada dos pasajeros que utilizó el transporte aéreo en Colombia durante el primer semestre pasó por El Dorado.
La terminal capitalina mantuvo su liderazgo tanto en vuelos nacionales como internacionales. En el mercado doméstico movilizó 14.497.271 pasajeros, con un crecimiento de 3,8 %, mientras que en rutas internacionales alcanzó 8.151.097 viajeros, un incremento de 5 % frente al primer semestre de 2025.
Por su parte, el aeropuerto José María Córdova, ubicado en Rionegro y principal terminal aérea del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, también registró un semestre positivo.
Entre enero y junio movilizó 7.158.124 pasajeros, lo que representó un crecimiento de 6,2 % frente al mismo periodo del año anterior. La terminal recibió 415.926 viajeros más que en los primeros seis meses de 2025 y alcanzó una participación de 14,3 % del total nacional.
En vuelos nacionales atendió 5.141.320 pasajeros, un aumento de 7,1 %, mientras que en operaciones internacionales movilizó 2.016.804 viajeros, con un crecimiento de 3,9 %, consolidando su papel como el segundo aeropuerto con mayor tráfico internacional del país, solo detrás de El Dorado.
Los otros aeropuertos de Colombia que lideran el ranking de tráfico aéreo
Después de Bogotá y Rionegro, la distancia con el resto de aeropuertos es considerable. El aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, ocupó el tercer lugar con 3.829.713 pasajeros, equivalente al 7,7 % del total nacional. Le siguió Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, con 3.371.109 viajeros y una participación de 6,7 %, mientras que el aeropuerto Simón Bolívar, de Santa Marta, cerró los cinco primeros con 1.831.533 pasajeros, correspondientes al 3,7 % del mercado.
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Ninguno de estos aeropuertos alcanzó siquiera la mitad del volumen de pasajeros registrado por José María Córdova y todos quedaron muy lejos del movimiento alcanzado por El Dorado, reflejando la alta concentración del tráfico aéreo nacional.
Aunque Bogotá y Rionegro lideran por número de pasajeros, otros aeropuertos fueron los que registraron los mayores incrementos porcentuales.
El mayor crecimiento entre las principales terminales correspondió al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, de San Andrés, que movilizó 1.449.380 pasajeros, un aumento de 19,6 % frente al primer semestre de 2025.
También sobresalieron:
- Montería – Los Garzones: 778.136 pasajeros (+15,6 %).
- Barranquilla – Ernesto Cortissoz: 1.745.199 pasajeros (+11,7 %).
- Bucaramanga – Palonegro: 1.050.425 pasajeros (+10,7 %).
- Pereira – Matecaña: 1.334.779 pasajeros (+9,4 %).
- Cali – Alfonso Bonilla Aragón: 3.371.109 pasajeros (+7,4 %).
En contraste, el aeropuerto Simón Bolívar, de Santa Marta, fue el único entre los principales terminales del país que registró una disminución en el número de pasajeros, con una caída de 2,1 % frente al mismo periodo del año anterior.
El principal motor del crecimiento del sector fue el mercado doméstico. Durante el primer semestre se movilizaron 38,04 millones de pasajeros nacionales, un incremento de 5,5 % frente a 2025, equivalente a 1,98 millones de viajeros adicionales.
Por su parte, los vuelos internacionales alcanzaron 12 millones de pasajeros, con un crecimiento de 4,3 %, es decir, 496.556 viajeros más que un año atrás.
La carga aérea también mantuvo una tendencia positiva
El crecimiento no se limitó al transporte de pasajeros. Durante el primer semestre del año también se movilizaron 570.333 toneladas de carga y correo, un aumento de 5,2 % frente al mismo periodo de 2025.
De ese volumen, 426.639 toneladas correspondieron a operaciones internacionales, con un crecimiento de 6,7 %, mientras que la carga nacional alcanzó 143.694 toneladas, un incremento de 1 %.
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En este segmento, El Dorado volvió a liderar ampliamente el mercado al concentrar 74,8 % de toda la carga movilizada por vía aérea en Colombia, seguido nuevamente por José María Córdova, con una participación de 12 %.