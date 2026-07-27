Satena prepara la renovación de sus aviones jet y evalúa ofertas de Airbus, Boeing y Embraer

Satena dio un nuevo paso en su estrategia de modernización al confirmar que ya estructura el proceso para renovar su flota de aviones jet, un proyecto en el que analiza alternativas presentadas por Airbus, Boeing y Embraer, tres de los principales fabricantes aeronáuticos del mundo.
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El anuncio hizo parte del balance operativo presentado por la aerolínea correspondiente al primer semestre de 2026, periodo en el que la compañía registró crecimiento en pasajeros, expansión de rutas y un aumento en su capacidad instalada, consolidando su papel como operador de conectividad regional en Colombia.
La futura renovación de las aeronaves jet se perfila como una de las decisiones estratégicas más importantes para Satena en los próximos años, ya que definirá la capacidad de la empresa para ampliar su operación y responder al crecimiento de la demanda en el mercado nacional.
Satena estudia cómo renovará su flota de aviones jet
Como parte de su plan de modernización, Satena informó que actualmente desarrolla el estudio de necesidad que servirá de base para la renovación de su flota de aeronaves jet.
Dentro de ese proceso, la aerolínea evalúa propuestas de Embraer, Airbus y Boeing, además de diferentes esquemas para incorporar los nuevos equipos, con el objetivo de respaldar el crecimiento proyectado de la compañía y fortalecer su capacidad operativa.
Aunque la empresa aún no ha definido el fabricante que será seleccionado ni el número de aeronaves que adquirirá, el análisis representa uno de los proyectos más relevantes para la evolución de su operación en los próximos años.
La renovación de los aviones jet complementa la estrategia que Satena viene ejecutando para modernizar progresivamente toda su flota y responder al incremento de pasajeros registrado en las diferentes regiones del país.
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Entre enero y junio de 2026, Satena transportó 745.944 pasajeros, operó 22.057 vuelos y alcanzó un factor de ocupación del 76,4 %, cifras que reflejan el crecimiento sostenido de la demanda por sus servicios.
De acuerdo con la compañía, estos resultados representaron un crecimiento del 7 % frente al mismo periodo de 2025, impulsado por una operación que actualmente comprende 172 rutas activas distribuidas en 28 de los 32 departamentos del país.
Con esta red, la aerolínea alcanzó una cobertura aérea equivalente al 85 % del territorio nacional, fortaleciendo especialmente la conectividad de regiones donde el transporte aéreo representa una herramienta fundamental para el acceso a servicios, comercio y oportunidades.
«Los resultados del primer semestre demuestran que Satena continúa consolidándose como una herramienta estratégica para el desarrollo del país. Más allá de movilizar pasajeros, estamos conectando comunidades, acercando oportunidades y garantizando que regiones históricamente apartadas tengan acceso a servicios esenciales y a nuevas posibilidades de crecimiento», afirmó el general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.
Durante el primer semestre, la aerolínea reforzó su presencia en la región Oriente mediante el aumento de frecuencias y amplió la conectividad del Pacífico colombiano con nuevas operaciones desde Cali.
Además, inauguró cuatro nuevas rutas nacionales: Barranquilla-Riohacha, Cali-El Charco, Medellín-Valledupar y Medellín-Neiva, corredores que buscan facilitar la movilidad entre regiones con alto potencial económico y turístico.
El presidente de la compañía destacó que la expansión de la red responde a la misión de conectar territorios donde el transporte aéreo continúa siendo un servicio esencial.
«Nuestro propósito sigue siendo conectar aquellos territorios donde volar representa mucho más que un desplazamiento. Cada nueva ruta, cada incremento de frecuencias y cada aeronave incorporada fortalecen la integración del país y generan un impacto directo sobre la calidad de vida de miles de colombianos», señaló Zuluaga Castaño.
La modernización de la compañía también avanzó con la incorporación de un nuevo ATR 72-600 y dos aeronaves DHC-6 Twin Otter, destinadas principalmente a fortalecer la operación en rutas regionales y de difícil acceso.
Con estas incorporaciones, Satena opera actualmente una flota compuesta por 22 aeronaves, integrada por nueve ATR 42, seis ATR 72, dos ERJ 145 y cinco Twin Otter, una combinación que le permite atender tanto rutas troncales como destinos donde otras aerolíneas tienen limitaciones operativas.
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Paralelamente, la empresa continúa reemplazando progresivamente los aviones ATR-500 por modelos ATR-600, una estrategia que permitió aumentar en 12 % la capacidad disponible de sillas durante el primer semestre frente al mismo periodo del año anterior.