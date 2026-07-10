Tuplús y Despegar lanzan alianza para redimir puntos en vuelos, hoteles y paquetes

Encontrar vuelos económicos, hoteles con mejores tarifas o paquetes turísticos que permitan ahorrar sigue siendo una de las principales preocupaciones de quienes planean sus vacaciones.
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Por ese motivo, los programas de fidelización han ganado protagonismo al permitir que los usuarios conviertan los puntos acumulados con sus compras en descuentos o experiencias de viaje.
Con ese objetivo, tuplús, el programa de beneficios para los usuarios de los bancos del grupo Aval, anunció una alianza estratégica con Despegar, una de las principales plataformas de viajes de América Latina. La integración permitirá ampliar las opciones de redención de puntos y ofrecer acceso a una mayor oferta de vuelos, hoteles, paquetes turísticos, alquiler de vehículos, traslados y seguros de viaje desde una sola plataforma.
La apuesta llega en un momento en el que los colombianos están viajando con mayor frecuencia y buscan alternativas para optimizar su presupuesto sin sacrificar comodidad.
¿Cómo funcionará la alianza entre tuplús y Despegar para descuentos en vuelos y viajes?
Gracias a la integración tecnológica, quienes hacen parte de tuplús podrán ingresar a una plataforma con un inventario mucho más amplio de productos turísticos y utilizar sus puntos para reservar vuelos, hoteles, paquetes, traslados, renta de vehículos y seguros de viaje.
La alianza también permitirá acceder a promociones especiales y tarifas competitivas, además de facilitar la planeación del viaje desde un solo lugar.
«En tuplús trabajamos permanentemente para ampliar las posibilidades de redención y ofrecer experiencias cada vez más relevantes para nuestros usuarios. Esta alianza con Despegar representa un paso importante en ese propósito, al poner a disposición una oferta más amplia de destinos, productos y beneficios que les permitirá convertir sus puntos en experiencias de viaje memorables de una forma más simple, flexible y conveniente», afirmó Miguel Losada, gerente general de tuplús.
El principal beneficio radica en que los usuarios podrán utilizar los puntos acumulados para reducir el costo de sus viajes y acceder a una oferta más amplia de proveedores turísticos.
Por ejemplo, una persona que haya acumulado puntos con las tarjetas de crédito de los bancos Aval podrá utilizarlos para disminuir el valor de un paquete turístico o complementar el pago de un vuelo y un hotel, dependiendo de la disponibilidad de la plataforma.
Además del ahorro económico, la integración promete simplificar el proceso de búsqueda y reserva al concentrar múltiples servicios turísticos en un mismo ecosistema digital.
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Las cifras de Despegar muestran que los destinos de playa siguen liderando las preferencias de los viajeros nacionales. En Colombia, Cartagena, Santa Marta y San Andrés registran crecimientos cercanos al 24 % en la demanda, mientras que en el mercado internacional Punta Cana continúa siendo el destino más solicitado por los colombianos, seguido por Panamá y Cancún.
La compañía también reportó que las reservas internacionales crecieron 50 % durante el último mes, reflejando un mayor interés por los viajes al exterior.
Más allá de las promociones, Despegar considera que el viajero colombiano busca herramientas que le permitan comparar opciones, administrar mejor su presupuesto y organizar sus vacaciones desde el celular.
«Los programas de beneficios son cada vez más relevantes para los viajeros, que buscan maximizar el valor de cada compra sin renunciar a opciones ni calidad de servicio. Esta alianza combina el alcance de tuplús con la tecnología, el ecosistema y la experiencia de Despegar para ofrecer una forma más simple, personalizada y conveniente de planificar cada viaje«, aseguró Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar Colombia.
La integración aprovechará la infraestructura tecnológica de Despegar para ofrecer una experiencia de búsqueda y reserva más eficiente, con acceso a un amplio inventario de productos turísticos y herramientas que faciliten la planeación del viaje.
La llegada de Despegar constituye uno de los primeros hitos dentro de la evolución de tuplús, una plataforma que busca ofrecer una experiencia más moderna, personalizada y escalable para sus usuarios.
«Esta alianza marca el inicio de una etapa de renovación de tuplús, que combina tecnología, innovación y nuevas experiencias para fortalecer la relación con nuestros clientes. La llegada de Despegar nos permite ofrecer una propuesta de viajes más robusta, competitiva y personalizada, buscando elevar la satisfacción de nuestros clientes», señaló Sebastián Martínez, vicepresidente de Innovación y Crecimiento de ADL Digital Lab.
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Entre sus beneficios está la posibilidad de redimir viajes desde 2.500 puntos, pagar vuelos con puntos, puntos más dinero o únicamente dinero, utilizar los puntos para cubrir impuestos y tasas aeroportuarias, acceder a más de 50 aerolíneas, 4.000 alojamientos, más de 800 planes vacacionales, e incluso convertir los puntos en dinero para abonarlo a cuentas de ahorro, cuentas corrientes o tarjetas de crédito desde 5.000 puntos, una funcionalidad tipo cashback que diferencia al programa frente a otras plataformas de fidelización.
Los interesados en ver toda la oferta de viajes, vuelos, hoteles y demás beneficios pueden ingresar a https://www.viajestuplus.com.co