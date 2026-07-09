Restaurante de Bogotá hace historia: su chef recibe una de las máximas distinciones de la cocina italiana

La cocina italiana ha sido reconocida durante siglos como una de las expresiones gastronómicas más influyentes del mundo. Su tradición, basada en ingredientes con denominación de origen, recetas transmitidas entre generaciones y un profundo respeto por la técnica, ha convertido a Italia en un referente culinario global. Por eso, cuando una institución italiana reconoce a un chef y un restaurante que desarrolla esa tradición fuera de su territorio, el galardón trasciende el ámbito gastronómico y se convierte en un reconocimiento cultural.
Lea también: Entrevista | ¿Por qué el mercado de vehículos de lujo sigue creciendo en Colombia? Directivos de Mercedes-Benz responden
Ese es el caso de Carmine Tangredi, chef italiano radicado en Colombia y fundador del restaurante Fortezza, en Bogotá, quien acaba de convertirse en el primer chef de América Latina en recibir el título de «Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo», una de las máximas distinciones que entrega Italia a quienes preservan y proyectan su patrimonio culinario en el exterior.
El reconocimiento fue otorgado durante el Gran Premio Internacional de Venecia y estuvo acompañado por una de las tres Lion Star del prestigioso León de Oro.
El reconocimiento cobra aún más relevancia porque llega apenas días después de que Tangredi reafirmara su lugar entre los 100 mejores pizzaiolos del mundo, un listado elaborado por The Best Pizza Awards, consolidando a Bogotá como un nuevo referente de la gastronomía italiana en América Latina.
Un reconocimiento inédito para restaurantes en Latinoamérica
El título de Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo es una distinción reservada para chefs que han contribuido de manera sobresaliente a preservar y difundir la auténtica cocina italiana fuera de ese país.
La ceremonia se realizó en el Palacio de la Región del Véneto, en Venecia, dentro del Gran Premio Internacional de Venecia, una tradición que se remonta a 1932 y que se desarrolla paralelamente al histórico Festival Internacional de Cine de la ciudad.
Según relató Tangredi, la noticia llegó de manera inesperada. El presidente del Premio Leone d’Oro llamó directamente al restaurante en Bogotá para informarle que, tras varios años siguiendo su trayectoria profesional, había sido elegido para recibir el reconocimiento junto a otras figuras internacionales.
La cena de gala se realizó en el Hotel Principe, frente al Canal Grande de Venecia, mientras que la ceremonia oficial tuvo lugar al día siguiente.
«Ser el primer chef de América Latina en recibir este importante reconocimiento, y que todo haya pasado estando en Colombia, me llena de felicidad. Estoy muy agradecido con este gran país. Por primera vez llega a América Latina este reconocimiento y entra por la puerta de Colombia», afirmó Carmine Tangredi.
Bogotá también gana protagonismo en la gastronomía internacional
Aunque el premio fue entregado al chef, el reconocimiento también pone en el radar internacional a Fortezza, un restaurante ubicado en el norte de Bogotá que nació en plena pandemia, en 2021, bajo la dirección de Tangredi y su esposa, la empresaria colombiana Daniela Hoyos Llach.
Lo que comenzó como un pequeño proyecto gastronómico hoy reúne cerca de 40 colaboradores colombianos y opera varias líneas de negocio: Fortezza Pizzeria, Fortezza Pastificio, un market gourmet, servicios para eventos y una línea de productos congelados inspirados en la tradición italiana.
La propuesta gastronómica del restaurante gira alrededor del concepto de «tradición italiana hecha en Colombia», combinando ingredientes importados con denominación de origen —como tomate San Marzano, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma y Aceto Balsamico di Modena— con materias primas desarrolladas junto a productores colombianos para replicar los estándares de calidad italianos.
Puede interesarle: Multinacional francesa invertirá 5 millones de euros y traerá nuevas tecnologías médicas a Colombia
Actualmente, Fortezza opera en la carrera 12A con calle 77A, en Bogotá, donde además de pizzas ofrece pastas frescas, productos gourmet y experiencias gastronómicas inspiradas en distintas regiones italianas.
El reconocimiento obtenido en Venecia coincidió con otro logro internacional. El pasado 24 de junio, Tangredi volvió a aparecer en The Best Pizza Awards, conservando su lugar entre los 100 mejores chefs especializados en pizza del mundo, después de haber ingresado por primera vez al listado en 2025, cuando Fortezza debutó en el puesto 80 como el primer restaurante colombiano en conseguirlo.
The Best Pizza Awards nació como una iniciativa de los organizadores de The Best Chef Awards y hoy es considerado uno de los sistemas de reconocimiento más importantes para la industria de la pizza. A diferencia de otros rankings gastronómicos, asegura que sus resultados provienen de un panel internacional de expertos y chefs, bajo criterios de independencia, mérito y transparencia.
Además del ranking anual, reúne a cientos de pizzaiolos, periodistas especializados y referentes de la gastronomía mundial durante una gala que este año se realizó en Milán.
Para Tangredi, ambos reconocimientos reflejan el trabajo desarrollado desde Colombia durante los últimos años: «Una lectura correcta es que para muchos son más que evidentes los esfuerzos que estamos haciendo para importar y reinterpretar la cultura culinaria italiana en el exterior, adaptándonos a las dificultades que se pueden encontrar y aprovechando las grandes virtudes de Colombia y de los colombianos.»
Arquitecto y urbanista de formación antes de dedicarse profesionalmente a la gastronomía, Tangredi asegura que esa visión influye en la manera como diseña cada proceso dentro de Fortezza.
También puede leer: Los parques y atracciones viven un ‘boom’ en Colombia: ingresos crecieron 57 % y recibieron 11,2 millones de visitantes
Su objetivo, explica, nunca ha sido replicar exactamente la pizza napolitana: «Ahí es donde se debería comer para entender su real esencia; nosotros buscamos construir una identidad propia fundamentada en la tradición italiana pero reinterpretada en clave colombiana.»