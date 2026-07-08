La industria de parques y atracciones en Colombia atraviesa uno de sus mejores momentos. El sector no solo incrementó sus ingresos en más de la mitad frente a la medición anterior, sino que también recibió un número récord de visitantes y consolidó al país como uno de los mercados más dinámicos de América Latina para este tipo de entretenimiento y turismo.
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Así lo revela el más reciente Estudio de Impacto Económico para América Latina y el Caribe elaborado por la Asociación Global para la Industria de Parques y Atracciones (Iaapa), que ubica a Colombia entre los 10 países de la región con mayor generación de ingresos en esta actividad.
Según el informe, la industria generó US$1.095 millones entre impactos directos, indirectos e inducidos, un crecimiento del 57 % frente a la medición anterior, cuando los ingresos alcanzaban US$698 millones. El resultado refleja el fortalecimiento de un sector que combina entretenimiento, turismo, cultura y recreación, además de convertirse en un importante motor económico para distintas regiones del país.
¿Por qué creció la industria de los parques y atracciones en Colombia?
El crecimiento económico estuvo acompañado por una mayor afluencia de público. Durante el periodo analizado, 11,2 millones de personas visitaron parques y atracciones en Colombia, lo que representa un aumento del 45,4 % frente a los 7,7 millones registrados en la medición anterior. Con este resultado, el país concentró aproximadamente el 3 % de todos los visitantes que recibieron las atracciones de América Latina.
La expansión también se reflejó en la oferta disponible. Colombia pasó de 873 a 988 atracciones, equivalente a un crecimiento del 13 %, señal de que continúan apareciendo nuevos espacios de entretenimiento, recreación y turismo en diferentes regiones.
Para Paulina Reyes, vicepresidenta y directora ejecutiva de Iaapa para América Latina y el Caribe, las cifras muestran que el país está consolidando una industria con amplio potencial económico.
«13 % más de parques en un periodo corto entre los dos estudios es significativo. Colombia está apostando por esta industria y eso se refleja en los números. Además, como dinamizadora de la economía, esta industria se está estableciendo fuertemente pues ya son 45.000 personas las que perciben algún beneficio a cuenta de las operaciones de los parques y las atracciones, 48 % más que en años anteriores», afirmó la directiva.
El estudio también permite conocer cómo está conformada la industria en Colombia. De las 988 atracciones identificadas, los museos y centros de ciencia representan la mayor categoría, con 366 establecimientos, equivalentes al 37 % del total.
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Les siguen los centros de entretenimiento, con 309 instalaciones, y las atracciones naturales, ecológicas, de aventura o escénicas, que suman 195 espacios distribuidos en distintas regiones del país. Estas categorías reflejan una oferta cada vez más diversa, capaz de atraer tanto a turistas nacionales como internacionales y responder a diferentes perfiles de visitantes.
La evolución del mercado colombiano también cobra relevancia al compararse con el resto de América Latina y el Caribe.
Iaapa analizó 12.020 establecimientos en 25 países y territorios de la región. En conjunto, estas atracciones recibieron cerca de 400 millones de visitantes y generaron más de US$17.000 millones en ingresos directos. Al incorporar los efectos indirectos e inducidos, el impacto económico total ascendió a casi US$35.000 millones.
El desempeño de la industria también está estrechamente ligado al comportamiento del turismo. De acuerdo con Iaapa, Colombia registró 22,8 millones de viajeros por motivos turísticos, de los cuales el 74 % correspondió a turismo doméstico. Entre los visitantes internacionales, los principales países de origen fueron Estados Unidos (20 %), México (6 %), Ecuador (6 %), Venezuela (4 %) y Brasil (4 %).
Ese flujo de viajeros continúa fortaleciendo la demanda de parques temáticos, centros de entretenimiento, zoológicos, acuarios, museos y atracciones naturales, convirtiendo al sector en un aliado del crecimiento turístico nacional.
Las proyecciones apuntan a un mayor crecimiento de esta industria en Colombia
Las perspectivas para los próximos años también son positivas. Según las proyecciones del estudio, Colombia alcanzará 25,5 millones de visitantes turísticos en 2030, lo que representaría un incremento cercano al 12 % frente a los niveles actuales.
Al mismo tiempo, el gasto asociado al turismo recreacional aumentaría hasta US$925 millones, frente a los US$914 millones estimados para 2026, una tendencia que seguiría impulsando la expansión de la industria de parques y atracciones.
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«En los estudios anteriores ya se había evidenciado una tendencia al crecimiento y en este nuevo documento hemos podido pronosticar que para 2030 Colombia habrá aumentado su base de visitantes en un 12 % hasta los 25,5 millones. Esto irá de la mano con una subida del gasto en turismo recreacional y, sin duda, apalancará el ya relevante crecimiento de la industria», concluyó Paulina Reyes.