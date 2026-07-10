Exclusiva | Rapyd, la fintech israelí con presencia en 100 países, ya tiene fecha para llegar a Colombia: así sería su operación

El mercado colombiano de pagos digitales está próximo a recibir uno de los movimientos más importantes de los últimos años. Aunque Rapyd ya tiene presencia en el país gracias a la adquisición de la operación de PayU hace un par de años, la multinacional prepara ahora el lanzamiento oficial de su marca en Colombia, una apuesta con la que buscará ampliar su oferta de servicios financieros para empresas y fortalecer su posición en uno de los mercados de mayor crecimiento de América Latina.
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Valora Analitik conoció en exclusiva que la fintech prevé realizar ese lanzamiento oficial entre septiembre y octubre de este año, cuando comenzaría a operar públicamente bajo la marca Rapyd en Colombia, luego del proceso de integración de la operación de PayU.
Aunque la compañía aún no ha hecho el anuncio oficial ni ha revelado el portafolio definitivo que ofrecerá en el país, este medio pudo establecer que el lanzamiento estaría acompañado por la llegada gradual de varias de las soluciones que hoy hacen parte de su ecosistema global y que la han convertido en una de las principales plataformas de infraestructura financiera del mundo.
Uno de los aspectos que más llama la atención es que Rapyd no iniciará operaciones desde cero.
La compañía ya está presente en Colombia como resultado de la adquisición de PayU, una de las pasarelas de pago más reconocidas del mercado nacional. Sin embargo, lo que se prepara para los próximos meses es el lanzamiento oficial de la marca Rapyd, con una estrategia enfocada en integrar nuevas soluciones tecnológicas y ampliar la oferta de servicios financieros para empresas.
La compra de PayU fuera de India, Turquía y el sudeste asiático por un valor de US$610 millones fortaleció significativamente la presencia de Rapyd en América Latina y convirtió a la compañía en un actor con capacidad para procesar pagos en más de 100 países, atender a más de 250.000 clientes empresariales, ofrecer más de 1.200 métodos de pago y operar bajo licencias o regulación en 41 mercados.
Estos serían algunos de los servicios de Rapyd que llegarían a Colombia
Si bien el portafolio definitivo será presentado cuando se oficialice el lanzamiento de la marca, la infraestructura global de Rapyd permite anticipar algunas de las soluciones que podrían comenzar a ofrecerse en Colombia.
Entre las soluciones que Rapyd ofrece actualmente en otros mercados y que podrían llegar gradualmente al país se encuentran:
Si bien el portafolio definitivo será presentado cuando se oficialice el lanzamiento de la marca, la infraestructura global de Rapyd permite anticipar algunas de las soluciones que podrían comenzar a ofrecerse en Colombia.
La compañía opera bajo un modelo de Fintech-as-a-Service, mediante el cual empresas de distintos sectores pueden integrar servicios financieros a sus plataformas sin desarrollar infraestructura propia. Entre las herramientas que ya ofrece en otros mercados figuran el procesamiento de pagos nacionales e internacionales, el envío y recepción de transferencias transfronterizas, la integración de cientos de métodos de pago en una sola plataforma, la emisión de tarjetas físicas y virtuales para empresas, el desarrollo de billeteras digitales de marca blanca, la administración de fondos en múltiples divisas y soluciones tecnológicas para facilitar el comercio electrónico mediante interfaces de programación (API).
De concretarse el lanzamiento previsto para Colombia, varias de estas funcionalidades podrían incorporarse progresivamente al mercado local.
Estas soluciones están dirigidas principalmente a comercios electrónicos, marketplaces, fintech, empresas tecnológicas y compañías que realizan operaciones internacionales.
Otro de los servicios que podría hacer parte de la nueva oferta de Rapyd en Colombia es el desarrollo de billeteras digitales. Aunque la compañía aún no ha confirmado cuáles de estas soluciones estarán disponibles desde el lanzamiento oficial en Colombia, la billetera digital hace parte del ecosistema global que Rapyd ofrece actualmente en más de 100 países.
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El interés de Rapyd por fortalecer su presencia en Colombia coincide con el crecimiento que viene registrando el comercio electrónico y los pagos digitales en el país.
De acuerdo con cifras compartidas por la compañía, el comercio electrónico colombiano superó los US$52.000 millones en 2024 y podría alcanzar los US$81.000 millones en 2027, impulsado por una mayor digitalización de las empresas y el crecimiento de las compras en línea.
Ese escenario está aumentando la necesidad de plataformas que permitan procesar pagos de forma más eficiente, reducir rechazos de transacciones y ofrecer métodos de pago adaptados a las preferencias de cada mercado.
Según un análisis de Rapyd, una infraestructura optimizada puede aumentar entre 10 % y 20 % las tasas de aprobación de pagos, mientras que los llamados false declines —transacciones rechazadas pese a ser legítimas— pueden representar pérdidas de hasta el 3 % de los ingresos de una empresa.
La compañía también destaca que cerca del 87 % de las compras digitales en Colombia ya se realizan desde dispositivos móviles, lo que obliga a las empresas a ofrecer experiencias de pago más rápidas y sencillas.
La operación mediante la cual Rapyd adquirió PayU representó una de las transacciones más relevantes del sector fintech en los últimos años.
Con esta compra, la multinacional israelí amplió de manera importante su infraestructura global y consolidó su presencia en mercados estratégicos de América Latina.
PayU, por su parte, tiene una larga trayectoria en Colombia. La plataforma nació dentro del grupo sudafricano Prosus y, a su vez, integró años atrás a PagosOnline, empresa creada en Bogotá en 2002 y considerada una de las pioneras en el desarrollo de pasarelas de pago en el país.
Hoy, la infraestructura combinada de Rapyd atiende a cientos de miles de empresas alrededor del mundo, entre ellas marcas internacionales como Google, Meta, Uber y Adidas.
En un reciente análisis sobre el comportamiento del mercado, Harold Puentes, CFO para Latinoamérica de Rapyd, explicó que muchas compañías están encontrando oportunidades de crecimiento al optimizar procesos que tradicionalmente pasaban desapercibidos.
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«Durante años, gran parte de la conversación sobre comercio electrónico estuvo centrada en crecimiento, digitalización y adquisición de clientes. Hoy, a medida que los mercados maduran, muchas compañías empiezan a descubrir que una parte importante de sus oportunidades de crecimiento no necesariamente está en vender más, sino en optimizar procesos invisibles que tienen un impacto directo sobre la capacidad real de convertir cada transacción en ingresos efectivos», afirmó el directivo.