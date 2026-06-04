Nuevas rutas aéreas en Colombia: así son los vuelos de apenas 20 minutos hacia estos destinos

Mientras en Colombia existen rutas aéreas que pueden superar una hora entre ciudades principales o incluso más tiempo hacia regiones apartadas, hay destinos donde un vuelo dura menos de lo que toma salir de una terminal terrestre en hora pico.
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En algunos casos, el trayecto apenas supera los 20 minutos y se ha convertido en una herramienta clave para conectar comunidades que dependen del transporte aéreo para acceder a servicios, turismo y oportunidades económicas.
Es el caso de tres nueva rutas que fueron presentadas por Satena que hoy figuran entre las más cortas del país y que, pese a su breve duración, cumplen un papel estratégico para miles de habitantes del archipiélago de San Andrés y Providencia, así como de municipios del Pacífico colombiano donde las condiciones geográficas hacen que la aviación sea una necesidad más que una alternativa.
Detalles y precios de las nuevas rutas aéreas de Satena
Satena, aerolínea de carácter estatal especializada en conectar territorios apartados, destacó que las rutas San Andrés–Providencia, Quibdó–Nuquí y Quibdó–Bahía Solano registran tiempos promedio de vuelo entre 20 y 22 minutos, convirtiéndose en algunas de las conexiones aéreas comerciales más rápidas del país.
La ruta más emblemática es la que conecta San Andrés con Providencia. El trayecto, que dura alrededor de 20 minutos, es uno de los principales enlaces del archipiélago y permite la movilidad permanente de residentes, turistas y empresarios.
Durante los últimos años, la operación ha registrado una expansión significativa. Mientras en 2021 la oferta alcanzaba 30.148 sillas, para 2025 llegó a 109.652, lo que representa un crecimiento de 264 %.
Actualmente la conexión cuenta con 48 frecuencias semanales y es operada mediante aeronaves ATR 42 con capacidad para 48 pasajeros. Anteriormente, la operación se realizaba con aviones para 19 viajeros.
Según la compañía, la alta demanda llevó a que la ocupación disponible para esta ruta alcance el 100 % de la capacidad programada.
Las otras dos rutas más cortas identificadas por Satena se encuentran en el departamento del Chocó.
La conexión entre Quibdó y Bahía Solano tiene una duración promedio de 21 minutos y es considerada fundamental para la movilidad de una de las zonas con mayor potencial ecoturístico del Pacífico colombiano. Durante 2025 esta ruta ofreció 4.801 sillas y movilizó 4.062 pasajeros.
Por su parte, la ruta Quibdó–Nuquí registra un tiempo de vuelo similar y durante el año pasado puso a disposición 11.810 sillas, transportando 9.284 viajeros.
Ambas operaciones son realizadas con aeronaves Twin Otter, reconocidas por su capacidad para operar en pistas cortas y condiciones geográficas complejas, características frecuentes en esta región del país.
“Estas rutas son trayectos cortos en tiempo de vuelo, pero enormes en impacto social. Conectan comunidades insulares y regiones apartadas donde la aviación representa una herramienta fundamental para acceder a oportunidades, servicios y desarrollo”, afirmó el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.
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“La conectividad de regiones insulares y territorios apartados exige una operación especializada y una presencia permanente. Por eso mantenemos capacidades diferenciales en cada una de estas rutas, garantizando un servicio confiable para las comunidades que dependen de la aviación para su movilidad diaria”, agregó.
Las tres conexiones cuentan con esquemas de tarifas diferenciales para facilitar la movilidad de las comunidades que utilizan frecuentemente estos servicios.
Actualmente, el trayecto entre San Andrés y Providencia tiene una tarifa desde $225.200 para los habitantes raizales del archipiélago. Por su parte, los vuelos entre Quibdó y Bahía Solano tienen tarifas desde $204.800, mientras que la conexión entre Quibdó y Nuquí parte desde $214.800.