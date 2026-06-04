Davivienda anuncia cambio para que estos pagos se realicen en cuestión de minutos

En el mundo empresarial, una demora de horas puede representar desde retrasos en el pago de nóminas hasta dificultades para cumplir compromisos con proveedores. Por eso, cada vez cobra más relevancia la velocidad con la que se mueve el dinero entre entidades financieras.
Ahora, una nueva apuesta de Davivienda busca cambiar una práctica que durante años hizo parte de la rutina de miles de compañías en Colombia: esperar para que una transferencia llegue a otra entidad bancaria.
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La novedad adquiere relevancia porque afecta procesos cotidianos para empresas de todos los tamaños. En muchos casos, las transferencias interbancarias estaban sujetas a horarios de operación, días hábiles y ciclos tradicionales de compensación, lo que podía retrasar la disponibilidad efectiva de los recursos.
Con el nuevo esquema anunciado por el banco, la promesa es que pagos esenciales para la operación empresarial se ejecuten en cuestión de minutos.
Davivienda informó que está ampliando su portafolio de soluciones de pago y recaudo para empresas, una estrategia con la que busca fortalecer la modernización del sistema financiero colombiano y mejorar la gestión operativa de más de 235.000 compañías entre pymes, medianas y grandes empresas.
Los pagos de Davivienda que ahora se realizarán en minutos
La principal novedad consiste en la habilitación de transferencias en tiempo real desde los canales Portal Empresarial, Host to Host y APIs de Davivienda hacia cuentas de otras entidades financieras.
Inicialmente, estas operaciones podrán realizarse con destino a cuentas de Bancolombia, Banco de Occidente, BBVA y AV Villas. Según explicó la entidad, la solución elimina las esperas asociadas a los ciclos tradicionales de ACH y estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluyendo fines de semana y festivos.
Esto significa que las empresas podrán ejecutar en minutos operaciones como el pago de nómina, transferencias a terceros y desembolsos a proveedores, permitiendo que el dinero llegue más rápido a los destinatarios y mejorando la liquidez de las organizaciones.
En términos prácticos, si una compañía realiza un pago a un proveedor un sábado en la noche o un domingo, ya no tendría que esperar hasta el siguiente día hábil para que los recursos se reflejen en la cuenta del beneficiario, siempre que la entidad financiera haga parte de las conexiones habilitadas por el sistema.
Davivienda también anunció la incorporación de pagos masivos a Llaves Bre-B, una funcionalidad que permitirá que empleados y proveedores reciban los recursos en el mismo momento en que la empresa ordene el pago.
La entidad aseguró que el dinero llegará de forma inmediata sin importar el banco en el que el beneficiario tenga registrada su llave. Además, destacó que las empresas no deberán asumir costos adicionales ni realizar nuevos desarrollos tecnológicos o integraciones para acceder a esta funcionalidad.
La apuesta se enmarca en la transformación que vive actualmente el ecosistema de pagos en Colombia, donde el sector financiero busca avanzar hacia esquemas de interoperabilidad y transferencias instantáneas entre diferentes entidades.
Con estas nuevas capacidades, Davivienda estima procesar más de 10 millones de transacciones interbancarias en minutos cada mes, una cifra que refleja la magnitud del mercado corporativo que espera atender con estas herramientas.
La entidad explicó que las nuevas soluciones complementan otros servicios que ya tiene disponibles para las empresas, como PSE en minutos, una herramienta que permite a comercios y compañías recibir de forma inmediata los recursos provenientes de sus ventas.
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Mientras PSE en minutos se enfoca en agilizar el recaudo, las nuevas funcionalidades buscan acelerar la dispersión de recursos, cerrando el ciclo completo del movimiento de dinero dentro de las organizaciones.
Pedro Uribe, vicepresidente ejecutivo corporativo de Davivienda, aseguró que la iniciativa responde a la necesidad de adaptar la infraestructura financiera a la velocidad con la que operan actualmente las empresas.
“En Davivienda somos conscientes que la innovación va más allá del desarrollo de tecnología; consiste en transformar momentos críticos de las empresas en experiencias simples, inmediatas y confiables. Durante décadas hemos venido construyendo una infraestructura financiera que responde a la velocidad con la que hoy se mueve el país, conectando a las empresas, las personas y la economía en tiempo real”, señaló el directivo.