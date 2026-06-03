Nueva billetera digital para freelancers llega a Colombia con opción de ahorrar en dólares digitales

En un momento en el que cada vez más colombianos trabajan para empresas del exterior, cobran en dólares y buscan alternativas para proteger sus ingresos frente a la volatilidad cambiaria, una nueva billetera digital acaba de aterrizar en el país con una apuesta que va más allá de los pagos internacionales: permitir que los freelancers mantengan sus recursos en dólares digitales y obtengan rendimientos sobre esos fondos.
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La plataforma global de recursos humanos y gestión de nómina Deel anunció el lanzamiento de una billetera de stablecoins integrada directamente dentro de su ecosistema, una solución diseñada para que trabajadores independientes puedan recibir pagos, conservar fondos respaldados en dólares estadounidenses, realizar pagos internacionales y gestionar sus recursos sin salir de la plataforma.
La novedad llega en un contexto en el que Colombia se ha convertido en el mercado latinoamericano donde más rápido está creciendo la preferencia por recibir ingresos en dólares entre los freelancers que trabajan para compañías internacionales.
Según datos internos de Deel, la adopción del dólar entre contratistas colombianos pasó de cerca de 20 % a 34 % durante los últimos 18 meses, mientras que el uso del peso colombiano cayó de 85 % a 71 % en el mismo periodo.
La tendencia observada por Deel refleja un fenómeno cada vez más visible entre profesionales colombianos vinculados a la economía global: desarrolladores de software, diseñadores, consultores, especialistas en marketing, traductores y otros trabajadores remotos están optando por recibir parte de sus ingresos en moneda estadounidense.
De acuerdo con la compañía, Colombia registra actualmente el ritmo de crecimiento más acelerado de dolarización entre los principales mercados latinoamericanos analizados. La adopción del dólar entre contratistas tocó un mínimo de 20,1 % en septiembre de 2024 y posteriormente comenzó una senda de crecimiento continuo hasta alcanzar 33,6 % en febrero de 2026.
Para Deel, esta transformación evidencia que los trabajadores independientes están tomando decisiones más activas sobre cómo administrar y proteger sus ingresos.
«Seguimos sumando más flexibilidad y beneficios a los miles de colombianos que hoy ya cobran por sus servicios al exterior a través de Deel. Es una fuerza laboral que cada vez elige más el dólar y que busca formas de proteger y hacer crecer sus ingresos», afirmó Thierry Edde, Head de Crypto en Deel.
¿Cómo funciona la nueva billetera digital?
La nueva solución permite a los usuarios mantener fondos en DLUSD, una stablecoin emitida por Deel y respaldada uno a uno con el dólar estadounidense. A diferencia de otras alternativas del ecosistema cripto, la propuesta apunta a integrarse directamente con las operaciones cotidianas de los freelancers.
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Según explicó la empresa, los usuarios podrán conservar sus ingresos dentro de la plataforma, generar recompensas automáticas mensuales sobre los saldos mantenidos en DLUSD, realizar pagos internacionales mediante una tarjeta cripto y transferir o convertir sus fondos cuando lo consideren necesario.
Uno de los aspectos que destaca la compañía es que los usuarios no tendrán que abrir cuentas adicionales ni mover recursos hacia servicios externos para acceder a estas funcionalidades.
«Lo que tienen en común estos países es que los profesionales que trabajan para compañías internacionales quieren más control, flexibilidad y mejores herramientas para proteger y hacer crecer su dinero», señaló Edde.
El lanzamiento también se produce en medio de una creciente adopción de stablecoins en la región, especialmente en economías donde la volatilidad cambiaria ha llevado a los trabajadores a buscar mecanismos alternativos para preservar el valor de sus ingresos.
Los datos analizados por Deel muestran que Argentina ha sido históricamente el mercado con mayor adopción de este tipo de activos dentro de la plataforma, llegando a registrar niveles cercanos al 39 % en octubre de 2023.
Sin embargo, el comportamiento de los usuarios demuestra que las stablecoins no necesariamente sustituyen al dólar tradicional, sino que funcionan como una herramienta complementaria para administrar recursos.
En Colombia, por ahora, el fenómeno sigue concentrado principalmente en la migración hacia dólares tradicionales.La adopción de stablecoins entre freelancers colombianos permanece en niveles reducidos, cercanos a entre 0,2 % y 0,3 %, aunque la compañía considera que el lanzamiento de nuevas herramientas podría acelerar su uso en el futuro.
Para miles de profesionales que trabajan de forma remota para compañías extranjeras, el principal atractivo de esta nueva billetera radica en la posibilidad de mantener parte de sus ingresos vinculados al dólar sin necesidad de depender exclusivamente de cuentas bancarias internacionales.
Además, permite responder a uno de los principales retos que enfrentan quienes reciben pagos desde el exterior: las demoras en transferencias internacionales, los costos asociados a conversiones de moneda y la pérdida de valor derivada de fluctuaciones cambiarias entre el momento del pago y el momento del retiro de los recursos.
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La compañía asegura que la tecnología detrás de la billetera funciona de manera transparente para el usuario. DLUSD es emitida mediante infraestructura de Bridge, utiliza servicios de billeteras de Privy y las recompensas son gestionadas por Morpho, aunque el freelancer interactúa únicamente con la interfaz de Deel.