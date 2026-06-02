La forma en que los colombianos administran las herencias está cambiando. Mientras durante décadas el dinero heredado solía destinarse principalmente a vivienda, ahorro tradicional o negocios familiares, las nuevas generaciones están optando por estrategias muy distintas, impulsadas por una mayor educación financiera, el acceso a nuevas alternativas de inversión y una visión diferente sobre la construcción de patrimonio.
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El fenómeno ocurre en un momento histórico. Según Natixis Investment Managers, el mundo atraviesa una de las mayores transferencias de riqueza registradas, con más de US$84 billones que pasarán de una generación a otra durante las próximas décadas a medida que los baby boomers comienzan a transferir sus patrimonios a hijos y nietos.
Aunque el proceso tiene una dimensión global, Colombia aparece como uno de los países donde las familias están preparándose con mayor anticipación para este cambio patrimonial, abriendo conversaciones sobre herencias, inversiones y sucesión que antes solían evitarse.
Los colombianos hablan cada vez más sobre sus herencias familiares
Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que el 63 % de los colombianos afirma que conversa con sus cónyuges e hijos sobre cómo se administrarán las herencias familiares.
La cifra supera a la observada en varios mercados internacionales y refleja una mayor conciencia sobre la necesidad de planificar la transmisión del patrimonio.
La razón es sencilla: cada vez más familias entienden que una herencia no consiste únicamente en transferir dinero o bienes, sino también en preparar a los futuros beneficiarios para administrarlos adecuadamente.
Según Natixis IM, muchos hogares están comenzando a involucrar a las nuevas generaciones en conversaciones sobre inversiones, objetivos financieros y planificación patrimonial antes de que ocurra la transferencia de riqueza.
Este cambio cultural resulta especialmente relevante en un contexto económico donde las decisiones sobre el uso de una herencia pueden tener efectos significativos sobre el patrimonio familiar durante años o incluso décadas.
En qué están invirtiendo los jóvenes el dinero de las herencias
Quizá el cambio más profundo identificado por el estudio tiene que ver con el destino que los herederos están dando a esos recursos.
Mientras las generaciones mayores suelen privilegiar inversiones tradicionales y estrategias conservadoras, los millennials y miembros de la Generación X están mostrando un creciente interés por activos alternativos y productos financieros más sofisticados.
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Entre los millennials consultados, el 75 % aseguró que busca oportunidades para superar los rendimientos promedio del mercado. Además, el 55 % manifestó interés por invertir en activos privados y el 46 % señaló que ya ha invertido en criptomonedas. A esto se suma que el 62 % considera atractiva la posibilidad de acceder a inversiones mediante fondos cotizados o ETF.
La tendencia también es visible en la Generación X. El 63 % considera que los momentos de volatilidad pueden representar oportunidades para generar riqueza y el 55 % cree que los activos privados ayudan a gestionar mejor los riesgos dentro de una estrategia de inversión diversificada.
Para entender mejor el fenómeno, basta imaginar el caso de una persona que recibe una herencia de $100 millones. Hace algunos años era común que ese dinero terminara en una cuenta bancaria o en la cuota inicial de una vivienda. Hoy, una parte creciente de los herederos analiza distribuir esos recursos entre fondos de inversión, ETF, activos privados o incluso instrumentos vinculados a nuevas tecnologías y mercados digitales.
Según la investigación, el 81 % de los millennials latinoamericanos y el 77 % de los integrantes de la Generación X considera que este tipo de inversiones puede generar resultados atractivos en el largo plazo.
Esto significa que muchos herederos no solo buscan rentabilidad, sino también que sus inversiones tengan impacto social, ambiental o de gobernanza corporativa.
La transformación también está modificando la relación entre los inversionistas y los asesores financieros.
Contrario a la idea de que los herederos administran solos el dinero recibido, el estudio encontró que el 47 % considera prioritario recibir apoyo en planificación financiera y que el 39 % necesita orientación para comprender mejor las alternativas de inversión disponibles.
José Luis León, Country Head para Colombia y Perú de Natixis Investment Managers, explicó que la transferencia generacional de riqueza está obligando al sector financiero a replantear la manera en que acompaña a las nuevas generaciones.
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Según el directivo, los herederos más jóvenes tienen prioridades diferentes a las de sus padres y buscan soluciones adaptadas a sus propios objetivos, niveles de riesgo e intereses de inversión.